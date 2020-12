Sin permiso, ya venden las “bombitas” en Umán

No hay permiso, pero se hace por usos y costumbres

UMÁN.— Desde el inicio del mes de diciembre, en diferentes puntos del municipio se pueden ver puestos de venta de pirotecnia, los cuales, a pesar de no contar con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la única que puede dar autorizaciones para su comercialización, se abren especialmente para las fechas decembrinas, siendo que en esta ocasión solamente pueden vender en sus casas o en servicio a domicilio.

A diferencia de años anteriores, cuando se podían ver puestos en las calles del centro, debido a la pandemia se estableció que la venta de pirotecnia solo sea en casas de diferentes colonias del municipio de Umán en donde se puede conseguir desde luces, chifladores, brujitas, y bombitas de diferentes tamaños con diferentes precios que van desde los 5, 10 incluso los 500 pesos, dependiendo de la cantidad y del producto que se requiera, los cuales también pueden ser entregados a domicilio.

De acuerdo con Protección Civil municipal, ellos no dan un permiso como tal, ya que la Sedena es la única que da autorización para conceder permisos, sin embargo, por usos y costumbres de la población se está llevando un control de los puestos ubicados en las casas con el objetivo de que éstos cuenten con las medidas de seguridad como tener un extintor, una cubeta de arena y de agua para prevenir accidentes, no tener más de 10 kilos de exhibición, señalética de “No fumar”, así como no venderle a menores de edad.

Se espera que para el fin de año la venta y compra de juegos pirotécnicos aumente, ya que, con motivo de la quema de los muñecos del año viejo los cuales todavía están a la espera de que Protección Civil estatal los autorice a quemarlos, los umanenses compran más pirotecnia siendo las bombitas uno de los productos que más se requiere especialmente por los niños, a pesar de que la venta a menores de edad está prohibida.

También se recomienda que los niños no se acerquen a menos de ocho metros de la quema de pirotecnia.— Carolina Uc Quintal