Sin pesca por la “calma chicha”

Están fondeados los barcos para evitar pérdidas

PROGRESO.— Por los efectos del primer frente frío que ocasionó mar de fondo y hay calma que no es propicia para la pesca, se encuentra paralizada la flota ribereña y suspendida la captura de pulpo, sería hasta mañana lunes que se reanude la pesca, según comentaron los ribereños.

“Hay una calma chicha, que no permite el gareteo de los alijos y de las lanchas, por eso no se puede pescar pulpo y para no tener pérdidas en gasolina, carnada y hielo, optamos por no salir a pescar, será hasta el lunes o martes que se reanude la pulpeada”, comentó el pescador Liborio Cab Peraza.

La pesca de pulpo está suspendida desde el viernes, cuando los efectos del frente frío que azotó el Golfo de México se dejaron sentir en las costas de Yucatán, ese día por la mañana soplaron vientos del noroeste y se registró mar de fondo que no permite la pesca de pulpo y otras especies de escama.

A lo largo de las costas de este puerto, tanto en el oriente como poniente, las playas de Chicxulub, Chelem, así como el puerto de abrigo de Chuburná y el muelle de La Caleta, están fondeadas las embarcaciones de ribera, la pesca del molusco que durante los primeros 50 días de la pulpeada arrojó unas 10,000 toneladas capturadas , está suspendida.

Los pescadores comentaron que la “calma chicha” como conocen a la bonanza que no permite el gareteo de alijos y lanchas, puede durar varios días, por ese motivo no salen a pescar, de antemano saben que es tiempo perdido y no obtendrán buena captura del molusco.

Los barcos de la flota mayor tampoco reportan buena pesca, pues también hay calma en alta mar, pero los pescadores tratan de aprovechar las horas en que hay viento para pescar pulpo. En tanto en los muelles de Yucalpetén continúan avituallando los barcos para zarpar a otro viaje de pesca.— G.T.V.