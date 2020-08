Sin pulpeada, 2,000 pescadores

La pesquería se para en Sisal por invasión foránea

HUNUCMÁ.— Poco más de 2,000 pescadores suspendieron desde ayer lunes y hasta nuevo aviso la captura de pulpo en Sisal, debido a que así lo acordaron en días pasados permisionarios, cooperativas y comerciantes pesqueros para, dijeron, prevenir los contagios de Covid-19 en el puerto.

Cada año, los miles de ribereños que trabajan en Sisal esperan la pulpeada porque representa una mejoría económica para sus familias.

Sin embargo, este año ya pasaron 10 días desde que el 1 de agosto empezó la temporada de pesca de pulpo y aún no se define el precio del kilo de molusco.

Además, permisionarios informaron que el pulpo no tiene las medidas reglamentarias para su captura.

Indicaron que otra razón para suspender la pulpeada es frenar el arribo de pescadores de otras poblaciones que llegan solo en esta época y que son llamados “oportunistas” por los sisaleños.

Ante las críticas porque se paró la pulpeada, el comisario municipal de Sisal, Miguel Antonio Ek Pech, informó ayer en su cuenta de Facebook que él no detuvo esa pesquería porque, como autoridad auxiliar, no tiene facultad legal para ello.

Narró que cooperativas, comerciantes y permisionarios se reunieron y acordaron suspender la pulpeada porque, independientemente de la talla de los pulpos y el precio del kilo, a Sisal llegaron lanchas y pescadores foráneos que triplicaron a los hombres de mar que trabajan desde enero en el puerto.

“No fue una decisión mía. Los comerciantes y permisionarios dieron poder a la Capitanía de Puerto para llevar a ejecución los acuerdos internos que tomaron. Como comisario apoyo a mi comunidad”, añadió.

Recordó que en Sisal desde hace muchos años se pide al gobierno de Yucatán un padrón de los pescadores que realmente trabajan todo el año en el puerto, porque al empezar la pesquería más importante, la pulpeada, muchos foráneos llegan.

Indicó que lamentablemente, también cooperativados y permisionarios de Sisal siguen bajando embarcaciones y trayendo más gente que no trabajan todo el año.

Añadió que la gente de Sisal buscó dialogar a fin de que se reduzca al 50 por ciento la flota foránea, “pero no lo aceptaron y por eso se decidió suspender la pulpeada “y ver si realmente esos pescadores vendrán a realizar la pesca de escama”.

A quienes le critican porque se paró la pulpeada pero se permite la pesca deportiva en Sisal, el comisario les respondió que a los pescadores de Sisal y Hunucmá que prestan ese servicio les ha recordado que el gobierno de Yucatán prohibió toda la navegación de recreo (desde el 16 de agosto por la pandemia de Covid-19).

Agregó que quienes prestan ese servicio náutico acordaron trabajar y asumir su responsabilidad si la autoridad les detecta.

A quienes preguntan por su salario, les contestó que es de $3,400 y que de él saca para labores del comisariado.

Pescadores, a su vez, dijeron que sí les perjudica que se pare la pulpeada, pero como es para prevenir los contagios de Covid-19, bien vale la pena el sacrificio.

Confirmaron que cada agosto, llegan a Sisal muchos pescadores de otros lugares y que ahora no es prudente que llegue gente por el Covid-19.— Jorge Castilla Franco/ Flor Estrella Santana

Cara a cara Alejandro Menéndez y Miguel Ek Pech

Arbitrario

Para combatir esta pandemia (de Covid-19) se necesita conciencia, seguir las medidas de distanciamiento social, lavarse las manos, usar gel, cubreboca, poner tapetes. Pero tomar la decisión de cerrar el puerto de Sisal y frenar la economía, esa no es la solución. Es arbitrario por parte del comisario de Sisal... 1,600 pescadores quedarán sin empleo por decisiones tomadas a la ligera, escribió Alejandro Menéndez Bojórquez, permisionario pesquero y secretario estatal de Fomento Agropecuario de 2007 a 2012.

Fines políticos

No tengo ningún tema personal con el señor Alejandro Menéndez, ni me pasa por la cabeza, pero estas personas que hoy publican espero sean reales y no “troles” que por dolor a lo que he publicado anteriormente, traten de buscar polémica y desinformar a la gente; sé que sus intereses políticos hacia el futuro les puede perjudicar al ser exhibidos, pero cuando hablo es porque tengo argumentos y sustento. Pescadores les invito a buscar la información correcta con sus comerciantes y permisionarios, dijo el comisario municipal de Sisal.