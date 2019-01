Sin reparar vía del Cono Sur

Piden al gobierno estatal obra en la Xohuayán-Xul

OXKUTZCAB.— Pobladores de Xul, Xohuayán, Chan Dzinup y Huntochac insisten en pedir a las autoridades estatales la reconstrucción del tramo Xohuayán-Xul, a fin de prevenir los accidentes a causa de los grandes baches que hay en la vía, a beneficio de los habitantes de los ejidos del Cono Sur.

Según el comisario ejidal de Xul, Ubaldo Pérez Burgos, el mal estado de ese tramo, de unos 8 kilómetros, ha provocado al menos unos cinco accidentes fatales, principalmente de motociclistas que derraparon, en un lapso de tres años

Explicó que esa vía es muy transitada a diario debido que es la principal que lleva a los ejidos del Cono Sur y es el principal camino de acceso de las comisarías de Yaxhachén, Xul y Huntochac, cuyos habitantes constantemente afrontan contratiempos al transitarlo.

Pérez Burgos, a nombre de las habitantes del al menos 10 comunidades que tienen su paso obligatorio en esta vía, pide al gobierno del Estado, que ahora encabeza Mauricio Vila Dosal, que tome en cuenta la reconstrucción de la vía.

En región el gobierno del Estado ya empezó obras de reconstrucción de varios tramos, por ejemplo el camino Kancab-Xohuyán y un tramo de la vía Loltún-Yaxhom.

Anteriormente, los vecinos Javier Chan May, de Xohuayán; Miguel Quintal Pool, de Huntochac, y Peregrin Hoil May, de Chan Dzinup, pidieron al exgobernador Rolando Zapata Bello realizar gestiones para la reconstrucción del camino, pero no hubo respuesta.

Recordaron que la vía Xohuayán-Xul quedó en rezago, luego de que se reconstruyo un tramo de la comunidad de Emiliano Zapata hasta el crucero de Xohuayán, a cargo de la administración de Zapata Bello.— Jesús Bacab Chulim