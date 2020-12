Sin solución, retiran plantón

Versiones de una denuncia contra grupo volquetero

VALLADOLID.— Aunque se maneja con sigilo, se averiguó que representantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) ya presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra líderes de los volqueteros, debido a que detienen el avance de la obra del tren maya, pues la manifestación que realizan tiene repercusiones graves y no deja avanzar en el proyecto, además que muchas personas se han quedado sin empleo y por lo tanto no perciben un sueldo.

En su momento publicamos que 80 volqueteros se manifestaron desde el sábado de la semana pasada en la carretera de cuota, justo en el kilómetro 140, enojados porque Catem no les quiere pagar los $4.5 millones que les debe, además que les redujo los costos de las tarifas por cada viaje de material que tiran los volqueteros donde se lleva al cabo la obra.

Hoy sábado se cumple una semana completa de la inconformidad de los volqueteros locales, ahora llamados “Alianza de Volqueteros de Valladolid, que agrupa a varios sindicatos del oriente del Estado, entre ellos el “Florencio May”, dirigido por Carlos May Novelo.

El jueves por la tarde hicieron su arribo alrededor de 50 volquetes y góndolas de la ciudad de Mérida para sustituir a los locales, pero se estacionaron en el punto donde se lleva al cabo la obra, en donde no hay acceso para externos.

Por la noche, debajo de un puente, se reunieron personal de la Guardia Nacional, el representante nacional de Catem, Nassael Armando Covián Duarte y los líderes de los volqueteros locales para tratar de llegar a un acuerdo, pero todo resultó infructuoso debido a que todos se mantienen en su posición.

Los volqueteros quieren que se les pague los $8 por los primeros cinco kilómetros y $4 por los siguientes, mientras que Catem insistió en que será $7 y $3.50, respectivamente y no hay marcha atrás, por lo que no se llegó a nada.

Adicional a la postura de Catem se sumó que ahora ese sindicato ya no quiere hacer negociaciones con sindicatos, sino que los que quieran trabajar de manera particular y directa lo pueden hacer individualmente, con las condiciones que ellos pongan y si no quieren “tampoco hay problema, ya que hay otros que sí quieren el trabajo” que les dará de comer al menos en los próximos tres años que se supone que durará la obra.

Por la manifestación, los trabajadores que operan la maquinaria pesada y otros obreros que apoyan en esas acciones desde hace una semana que no están trabajando, por lo tanto no cobraron ningún peso en una semana.

Tampoco avanza la obra, ya que además los volqueteros locales se oponen a que otros ocupen su lugar, por lo tanto las afectaciones son severas, ante lo que ya fueron denunciados los líderes en la Fiscalía General de la República, debido que el proyecto e inversión es federal.

Luego de la reunión y no llegar a nada, los volqueteros locales se retiraron del lugar con todo y su camión, y ayer viernes se reunieron en privado en un predio particular en esta ciudad, para decidir lo que harán.

Al retirarse de la vía de cuota, dejan libre a los volqueteros que arribaron para a que se hagan cargo del trabajo, en tanto ellos deciden lo que harán ahora.— Juan Antonio Osorio Osorno