Sin transporte público un sector

En Valladolid piden una ruta a San Francisco

VALLADOLID.— Vecinos del fraccionamiento Jardines de San Francisco piden que se habilite una ruta de transporte público para esa zona, ya que desde que éste fue puesto en marcha no se ha implementado ninguna.

Lorena Álvarez, una de las vecinas del fraccionamiento dijo que en más de una ocasión han solicitado que el transporte público tenga una ruta que llegue hasta su zona, pero hasta ahora la petición no ha sido atendida.

“Hace más de dos años que vivo aquí (refiriéndose al fraccionamiento) y en todo ese tiempo no ha habido una combi que pase por aquí y somos muchas las personas que utilizamos el transporte público”.

De igual manera dijo que cada vez es más la gente que vive allá y por eso es necesaria la inclusión de la ruta del transporte.

“Tal vez al inicio no había tanta gente y por eso no mandaban una combi o algo, pero cada vez somos más los que vivimos aquí, y tenemos hijos que van a la escuela o trabajamos. Para poder ir tenemos dos opciones, pedir un taxi o caminar hasta la avenida (en la calle 12 por 43) para poder tomar la combi”.

Gastos elevados

Melchor Magaña, otro vecino, dijo que los gastos por pedir un taxi hasta el fraccionamiento son elevados.

“Uno no puede pedir taxi todos los días o regresar del lugar de trabajo en uno, porque mínimo nos cobran $30 pesos, si no es que más porque está alejado, y si queremos tomar el transporte público es casi un kilómetro el que tenemos que recorrer para llegar a la avenida”.

Del mismo modo dijo que en las noches es cuando considera más peligroso el tramo de la calle 43 hasta la calle 12, que es el lugar donde el transporte público pasa, ya que gran parte de ese trayecto es monte.

“Hasta ahora no ha pasado nada, pero uno ya no se puede confiar; como la combi no pasa por aquí, cuando mis hijas regresan de la prepa vienen caminando de la avenida hasta la casa y en la tarde noche, aunque hay alumbrado público nos sigue dando algo de miedo porque es puro monte”.

Los vecinos piden que se habilite una ruta a Jardines de San Francisco del transporte público no solo como ayuda a su economía sino también para que se sientan un poco más seguros.— Lol-bé Martínez Álvarez