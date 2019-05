Sin un permiso

Autoridades dan versión sobre la clausura de local

MOTUL.— El alcalde Roger Aguilar Arroyo, acompañado de un grupo de motuleños que cuentan con establecimientos de flores en la ciudad, dieron la versión de los hechos sobre el cierre del local de un chiapaneco.

En atención a quejas de 13 vendedoras locales de flores, personal de la dirección de Gobernación del Ayuntamiento clausuró una florería el lunes a la 1 de la tarde por carecer del permiso municipal de funcionamiento y uso de suelo.

Zuriel Lizama Herrera, en representación de la dirección de Gobernación, llevó la notificación a José Pérez Pérez, dueño del local, y le pidió sacar su producto y cerrar el negocio, pues no podría hacerlo luego que se pongan los sellos de clausura.

Pérez Pérez narró que acudió al Palacio Municipal y le pidió el permiso al director de Gobernación Luis Eduardo Castillo Abraham.

En rueda de prensa, Aguilar Arroyo dijo que las administraciones pasadas se olvidaron de otorgar los permisos de funcionamiento y uso de suelo, como lo marca la ley del Bando de Policía y Buen Gobierno.

Sobre el foráneo que se instaló en la ciudad para la venta de flores, reiteró que no se le negó el permiso, simplemente no solicitó el trámite que corresponde, pese a que se le exhortó pedir su licencia comercial.

En la administración de 2007-2010 se implementó el bando de Policía y Buen Gobierno, el cual señala que se debe tener permiso como marca el artículo 100, de lo contrario el sitio será clausurado.

“Tal parece que algunos críticos, como quienes fueron regidores y hasta exalcaldes se les olvidó que existía”, comentó el alcalde.

Las 14 familias que venden flores en Motul se quejaron de esta situación porque ellos cuentan con el permiso de funcionamiento y uso de suelo, por lo que no consideran justo que un foráneo no lo tenga y haga competencia desleal.

La vendedora de flores local, Sara Isabel Canché, comentó que Pérez Pérez es empleado del mayorista que surte la materia prima en Mérida, lo cual demostró con una fotografía que le tomaron la madrugada de anteayer.

“Como comerciantes locales, defendemos el sustento familiar en el que se invirtió tiempo, esfuerzo y dinero, que no es justo que esta persona nos desplace al contar con precios bajos por ser mayorista”, señaló.

“Este negocio no genera empleos, solo ellos se benefician, pero cerrará 14 comercios del ramo de Motul si se instala, en los que damos empleos a la familia y dos extras que ayudan, con lo que se mueve la economía local, no como ellos que se llevan el dinero”, concluyó.— MAURICIO CAN TEC