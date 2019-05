Sindicatos “solo cobran”

Ex líder dice que ahora se deja solo al trabajador

VALLADOLID.— cada vez son menos los trabajadores que participan en las marchas del 1 de mayo, el Día del Trabajo, debido a que ahora los sindicatos no sirven para nada, solo pagan sus cuotas los sindicalizados, mientras que los líderes negocian con los patrones y con las autoridades en turno dejando indefensos en la mayoría de las ocasiones a los trabajadores, manifestó José Quintana Cen, ex directivo de un sindicato afiliado a la CTM hace algunos años.

Lo anterior lo comentó en el marco de la celebración del Día del Trabajo y por la marcha que se llevó al cabo encabezado por el delegado regional de la CTM, Marcelo Hernández Centeno y el alcalde, Enrique Ayora Sosa, regidores de la Comuna, y la mayoría de los funcionarios públicos como directores y jefes de departamento de la Comuna.

Quintal Cen, recordó que hace ya varios años, estaban afiliados a la CTM muchos sindicatos, de alarifes, obreros, plomeros, carpinteros, electricistas, entre otros que llegaban a unos 5,000 en global, pero la mayoría de ellos se fue dando cuenta que en las construcciones que se hacían no se ocupaba la mano de obra de ellos.

“Lo más lamentable era que sus líderes no hacían nada para contratar la mano de obra local. Cuando en las reuniones alguien lo manifestaba, ya era motivo para hacerlo a un lado y menos se les tomaba en cuenta, pero en lo oscurito los delegados negociaban con las empresas para dejar tranquilos a los trabajadores locales”, dijo.

En el caso de las obras públicas, continuó, pasaba algo similar: sus líderes recibían algo a cambio de callar a su gente.

“Ante esa situación, la mayoría se fue dando cuenta de que el sindicato no sirve para nada, solo para pedir cuotas, por lo que decidieron irse y cada quien rascarse con sus propias uñas, motivo por el cual perdió seriedad y obligaciones, por lo que casi todos se fueron”.

“Solo quedaron los sindicatos cautivos como el Suterm, que por tradición no se salen, empleados del ayuntamiento, quienes no tienen seguridad social, ya que no tienen servicio del IMSS, también continúan, pero han despedido a muchos de ellos y el sindicato no hace nada al respecto porque está coludidos líderes y autoridades, pues los primeros quizá gozan de algunos privilegios y mejor se callan.

Para celebrar el Día del Trabajo, la delegación de la CTM, encabezados por Marcelo Hernández Centeno se llevó al cabo una marcha, que empezó en el barrio de Bacalar, y caminaron por la calle 41 hasta llegar al centro y continuar hacia el barrio de Santa Ana, donde dieron vuelta en la 34 y tomar la 39 para regresar al centro y llegar a la 44 donde dieron vuelta para llegar al parque de Candelaria.

En el parque de Candelaria, Hernández Centeno, en su discurso que dio lectura exigió seguridad social para los trabajadores, pues no es posible que en pleno siglo XXI tengan muchas carencias que desde hace muchos años no han sido subsanadas.

Recordó que a pesar de las conquistas sindicales que han logrado a través de los años, aun existen muchas familias en condiciones de pobreza.

Recordó que cada vez la tecnología y la robótica está sustituyendo la mano de obra de los obreros, motivo por el cual cada vez no tienen trabajo, de modo que las leyes en materia laboral son cada vez letra muerta, pues no se toma en cuenta la necesidad de los obreros.

Exhortó a los trabajadores a no abandonar a su sindicato, pues deben recordar que el sindicalismo les ha dado mucho durante su vida de trabajo y gracias a ellos ahora tienen una vida más digna, pero deben seguir luchando para tener mejores condiciones.

Por cierto según se observó marcharon menos de 500 personas, entre trabajadores sindicalizados y de confianza de la Comuna, sindicato de la CFE, de músicos, jubilados y pensionados, de lo que antes era la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI), Bimbo, Barcel, Marinela, entre otros.— Juan Antonio Osorio

DiariodeYucatan