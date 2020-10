Sisal, “bajo el agua, incomunicado y sin ningún apoyo”

El ciclón “Delta” inundó colonias de Hunucmá

El puerto de Sisal se encuentra inundado e incomunicado por las inundaciones que dejaron las lluvias del huracán “Delta”, que anteayer entró y salió de Yucatán, se lamentó ayer Fátima Puc, en la red social de Facebook.

Vecinos de Hunucmá también reportaron que “Delta” dejó inundaciones nunca antes vistas en la ciudad.

El vecino Wílliam Uicab Tzab dijo que está inundada el área de Sampool, enfrente de la explanada donde se instala la feria anual en honor de la Virgen de Tetiz.

Indicó que también están bajo el agua las calles de la colonia Baltazar Ceballos.

En Facebook, Fátima Puc escribió: “Al gobernador Mauricio Vila (Dosal) y al presidente (de Hunucmá) José Alberto Padrón Romero se les olvida que Sisal existe.

“Declaran que volverá todo a la normalidad cuando Sisal se encuentra bajo el agua y sin apoyo de ningún tipo de gobierno.

La carretera (Hunucmá-Sisal) que vinieron a inagurar está toda dañada.

“En Sisal nos encontramos incomunicados, ya que no hay acceso a la comunidad.

“En lo que va del año hemos sido golpeados por varios fenómenos naturales (la tormenta “Cristóbal” en junio y los nortes) y de las dependencias de gobierno (no vemos) ni sus luces.

“El comisario (municipal, Miguel Antonio Ek Pech) ha hecho todo lo que está en sus manos para buscar apoyo a la comunidad, cosa que se le agradece.

“Los sisaleños ya no queremos depender de los hue... de cualquier presidente municipal de Hunucmá. No pedimos que nos regalen, (sino) le den a la comunidad lo que le corresponde, que le den su participación a Sisal, no solo es venir a promoverlo sin que le den recurso; si no le dan, no le quiten a la comunidad.

“Jorge Carlos Ramírez Marín, Mauricio Vila, (exdiputados) Enrique Magadán Villamil, María Ester Alonzo, Enrique Castillo Ruz dejen de esconderse y que vean realmente la necesidad de Sisal, que merece ser el 107 municipio libre (yucateco).

“Gracias Miguel Antonio Ek por todo lo que has hecho en la comunidad. Se haría mas con el apoyó de todas las dependencias”, dijo Fátima Puc.— Flor Estrella Santana