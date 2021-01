Sisal, en calendario mundial

Joven del puerto gana con pintura de los manglares

SISAL, Hunucmá.— A sus 15 años de edad, Jolette Guadalupe Bojórquez Martín, oriunda de este puerto y alumna de primer grado de bachillerato, ganó el concurso mundial de dibujo organizado por Mangrove Action Project (Proyecto de Acción de Manglares, MAP).

La adolescente quedó en el cuarto lugar entre los 12 ganadores del certamen internacional de dibujo infantil para formar parte del Calendario Infantil de Manglares de 2021.

Cada uno de los 12 ganadores recibió un ejemplar del Calendario certificado, como reconocimiento de MAP, que se define en su sitio en internet como “una asociación sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que colabora con personas y organizaciones en todos los niveles para preservar, conservar y restaurar los bosques de manglares del mundo”.

La menor sisaleña recibió su calendario el viernes 22 de enero. Su dibujo está en la portada de febrero.

Cada calendario se vende a 15 dólares ($309) y hay descuentos en compras por volumen, indica MAP.

Todos los ingresos que se recauden con este calendario se destinarán a promover la misión de MAP de conservar, restaurar y proteger los manglares del mundo, agrega.

En entrevista, Jolette Guadalupe dice que desde que era niña le gusta dibujar y en sus tiempos libres le gusta experimentar con técnicas diferentes, como acuarela o pintura acrílica, la cual utilizó en su dibujo ganador.

Narra que se enteró del concurso cuando la convocatoria, que se emitió en noviembre, llegó a su escuela el año pasado.

El certamen consistió en realizar una pintura que promueva un mensaje sobre la importancia de la conservación y el cuidado de los manglares.

Añade que se le ocurrió hacer como un collage con la flora y la fauna de los manglares de este puerto.

Para ella, dice, lo más importante es la vegetación, ya que sin ella no existirían los manglares, los animales no tendrían hogar y no existiría la ciénaga, “que es lo primero que ves cuando llegas a visitar a este bello puerto”.

Relata que su pintura le llevó tres semanas, ya que tiene muchos detalles.

Afirma que se sorprendió de quedar entre los primeros cuatro lugares a nivel mundial, pues sabía que hay muchos participantes con mucho talento en el mundo.

Por la pandemia de Covid-19, los resultados tardaron en llegar, pero no importó la espera porque al final el resultado fue lo mejor.

Dice sentirse emocionada y orgullosa de ese logro.

Jolette Guadalupe cursa el primer grado de bachillerato y quiere estudiar una carrera relacionada con las artes, salud o idiomas.

Por ahora está enfocada en terminar la preparatoria.

Destaca que de lo que sí está segura es que no piensa dejar lo que más le apasiona, el dibujo artístico.

También disfruta de observar los murales y pinturas abstractas, ya que, expresa, para ella es divertido buscar los significados tan bellos de una pintura.

“Agradezco a mis padres el valor y el amor a la naturaleza que me han inculcado”, dice. “Es bello vivir en un lugar donde todavía se pueden observar muchas maravillas naturales, las cuales hay que proteger, para las futuras generaciones”.

Jolette Guadalupe es la segunda de los tres hijos de Francisco Bojórquez Esquivel y Martha Martín Baas, ambos oriundos de Sisal.— María Inés Castilla Quintal

Concurso

Mangrove Action Project cada año realiza un certamen de dibujo para el Calendario Infantil de Manglares.

Los participantes

Para la edición de 2021, en “una competencia educativa y creativa” recibió 350 “obras de arte” de menores de entre 6 y 16 años de edad que residen en 34 países.

Los ganadores

Jolette Guadalupe Bojórquez Martín, de México (Sisal, Yucatán), 15 años; Gouras Grigorios Vladimiros, de Grecia, 11 años; Mohamed Vishaal Vajeeh, de Maldivas, de 11 años; Quek Ker Yin, de Malasia, 9 años; París Andreou Hadjipavlou, de Chipre, 6 años; Ximing Luo, de EE.UU., 15 años; Viktoria Hristova Dencheva, de Bulgaria, 16 años; Daniil Popov, de Rusia, 13 años; Adi Sen, de La India, 8 años; Ziyu Sun, de China, 11 años; José David Maizel Aguilar, de Ecuador, 9 años, y Suvajit Chakrobarti, de Bangladesh, 15.