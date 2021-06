Suspenden a un sacerdote por unas declaraciones

Avisan: si se va el padre Francisco no aceptan a otro

SISAL, Hunucmá.— A cinco semanas de que domingo 16 de mayo el padre Francisco Kantún Medina llamó a los sisaleños a defender sus playas para que no las privaticen y a no votar por “Ni Morena, ni PAN, ni PRI, ni ningún hijo de su mad..., porque todos son de la misma calaña”, ayer lunes la Arquidiócesis de Yucatán le informó que lo envía a seis meses de retiro a la Casa del Sacerdote y ya no podrá predicar.

Enterados, vecinos se reunieron afuera de la iglesia de San José y se dijeron enojados porque no quieren que se vaya el padre Francisco. Al final, la Arquidiócesis aplazó al domingo 27 el traslado.

El padre Francisco descansa los lunes y martes y se va con su familia a Mérida, pero ayer se reunió con el obispo auxiliar de la Arquidiócesis, Pedro Mena Díaz, quien le dio la orden de retirarse y entregar ayer mismo la iglesia de Sisal.

El sacerdote le dijo al Diario que estaba sorprendido y consternado porque le dijeron que le darán seis meses de descanso en la Casa del Sacerdote, pero no lo mandarán a otra iglesia ni le permitirán predicar.

“Para mí es un castigo porque me dijeron que no podré predicar”, expresó.

Como le ordenaron, el padre Francisco llamó al párroco de Hunucmá, Javier Castillo Domínguez, y le pidió venir porque le acaban de notificar que debe irse de Sisal y entregar la iglesia.

El párroco Javier llegó a la iglesia de San José y, a petición de los fieles y del comisario municipal, Miguel Ek Pech, aceptó mediar y llamó al obispo Mena Díaz.

Le dijo que los fieles se dicen enojados porque la Arquidiócesis suele avisar con anticipación del cambio de un sacerdote, pero a ellos no les informó antes, ni envió un escrito que les explique el motivo del retiro del padre.

Le indicó que ellos dicen que si se va el padre Francisco no aceptarán a otro, y piden que su sacerdote esté presente en la misa de la Confirmación de adolescentes el domingo próximo a las 10 a.m.

El comisario municipal señaló que los sacerdotes son seres humanos y como tales a veces hablan de más, pero al padre Francisco la mayoría de los sisaleños lo apoya.

Al anunciarse que el padre Francisco se queda hasta el domingo próximo, la gente celebró con aplausos y cantos.

Luego comenzaron a recabar firmas para entregar mañana a la Arquidiócesis y pedirle que se quede el padre Francisco hasta que él decida retirarse.

Durante la reunión de los sacerdotes, el comisario y unos ocho vecinos en la oficina de la iglesia, mientras otros sisaleños esperaban afuera, al puerto llegaron dos patrullas.— M.I.C.Q.

Dos acuerdos

El obispo Pedro Mena Díaz aceptó aplazar al domingo 27 la salida del padre Francisco, y que mañana miércoles a las 10 a.m. vayan a Catedral el comisario y cuatro o seis vecinos a dialogar sobre el caso del sacerdote.

Del abandono a la unión

El comisario declaró que le preocupa el caso porque la gente está molesta y porque antes del padre Francisco, Sisal era un pueblo abandonado religiosamente, la iglesia estaba cerrada, el párroco de Hunucmá en turno llegaba cuando podía, cuando se moría alguien había que buscar un sacerdote. Ahora hay misas del miércoles a domingo, los sisaleños están unidos, y las misas se llenan.