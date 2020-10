Situación crítica en puertos

Sin electricidad ni agua potable; hoy regresa la gente

TIZIMÍN.— Aunque fueron menos catastróficos los daños ocasionados por el huracán “Delta” respecto a lo que se preveía, continúa la aparición de afectaciones, principalmente en los cuatro puertos de la región, donde hasta ayer no se habían restablecido los servicios de energía eléctrica y agua potable.

Debido a que no se cuenta con las condiciones adecuadas para regresar, los desalojados siguen en los albergues y refugios temporales habilitados en Tizimín.

Se espera que hoy viernes retornen los desalojados de San Felipe y de Río Lagartos, aunque los que cuentan con vehículo propio han estado acudiendo a los puertos para valorar los daños a sus viviendas y uno que otro decide quedarse.

En San Felipe, las afectaciones son mínimas, las calles continúan encharcadas, los problemas que ven las pocas familias que han retornado es la falta de energía eléctrica, agua potable y servicio de telefonía celular.

Trabajadores del Ayuntamiento desde temprana hora se dieron a la tarea de limpiar las calles, el malecón y retirar árboles del camino.

Lo mismo ocurre en Río Lagartos, donde las calles del malecón siguen inundadas y tampoco tienen agua potable ni corriente.

Según el alcalde Érik Alcocer Estrada, a partir de hoy viernes comenzarán a retornar los habitantes que fueron desalojados pues el servicio de la corriente ya se debe restablecer ya que ese fue el compromiso de la Comisión Federal de Electricidad.

Incluso hoy les enviarán una bomba de agua para abastecer del líquido a las familias en su retorno.

Además, señaló que después de la reunión que tuvieron de nueva cuenta con el gobernador Mauricio Vila Dosal, el almirante Rafael Ojeda, de la Secretaría de Marina, y Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se espera que hoy se instale una cocina para ofrecer tres mil raciones de comida tanto para Río Lagartos como para Las Coloradas.

Añade que donde sí hay graves afectaciones es en Las Coloradas pues fueron 10 postes los dañados, seis en la población y cuatro en la carretera.

No pueden volver

Ahí, la gente todavía no puede regresar a su comunidad, pues llevará más días restablecer el servicio de la electricidad, detalla.

Incluso en ese puerto la mitad de la población sufrió por la inundación y hasta ayer estaba desolado, pues pocas familias habían regresado para ver en qué condiciones están sus hogares.

En el Cuyo la situación también es crítica y ahí más de un 50% de la población decidió no salir, según el comisario Jesús Callejas Soto no hay el servicio de energía eléctrica pues se cayeron postes de corriente en la carretera y por lo consiguiente no hay agua potable, combustible ni telefonía celular.— WENDY UCÁN CHAN