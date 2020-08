Situación crítica entre taxistas

Apenas reúnen para la gasolina en Valladolid

VALLADOLID.— Propietarios de taxis colectivos están preocupados debido a que las unidades no están trabajando y se encuentran estacionadas en las puertas de sus casas, ya que no hay usuarios que los ocupen, lo que está originando que tanto los dueños como los “martillos” (conductores) estén pasando por serias necesidades al no tener ingresos.

Como se recordará, desde el inició de la contingencia se detuvieron los servicios del transporte colectivo y de los camiones urbanos, debido a que no hay usuarios en la calle y tampoco hay actividad escolar, por lo que los camiones ya no están funcionando.

Antes de que se decretara de nuevo la “ley seca” y otras restricciones, algunos de los taxis colectivos salieron a trabajar, pero solo funcionaron las rutas por donde se presumía que habría más gente, mismas que pasaban por la zona comercial y el mercado municipal, donde se concentra mayor número de usuarios que tenían que regresar a sus hogares, en las colonias y fraccionamientos de la ciudad.

Propietarios de las “combis”, como también le llaman a los taxis colectivos, comentaron que desde hace más de 15 días los volvieron a estacionar, y la están pasando difícil económicamente, ya que solo encienden el motor de vez en cuando, para darle mantenimiento y no se deteriore el vehículo.

Comentaron que los que la están pasando peor son los “martillos” de los taxis colectivos, ya que ahora no tienen manera de obtener recursos para salir adelante. Lo mismo ocurre con los operadores de los camiones urbanos, que tampoco están funcionando.

En esta ciudad son tres empresas de permisionarios del Transporte Urbano que en total tienen alrededor de 15 unidades que no están funcionando.

Algunos taxistas que son “martillos” les piden a los dueños de los vehículos que los consideren y les reduzcan las cuotas de sus liquidaciones, que son $200 en promedio por turno, ya que no lo están obteniendo, incluso uno de ellos dijo que apenas logró reunir el viernes $150 en casi todo el día, por lo tanto no sale ni para la gasolina, menos para el patrón, según dicen.

Muchos de los taxistas tienen sitio en varios lugares, como en las puertas de las tiendas de autoservicio, mercados, incluso en el centro de la ciudad, pero son muchos los que hacen fila para poder tener turno, de modo que en casi todo el día hacen tres servicios de $25, entonces reúnen $75, con lo que no pueden seguir viviendo, por lo tanto la mayoría de los ruleteros mejor se dedican a otra actividad, como la venta de alimentos, postres, entre otras cosas.— Juan Antonio Osorio Osorno