Sobrevive a volcadura

Guiador dice que volanteó por un perro en la vía

VALLADOLID.— Con varias lesiones resultó el automovilista José Marcelino Caamal Valle al perder el control de su vehículo, que volcó ayer martes alrededor de las 6 de la mañana, en la vía federal libre Mérida-Cancún, tramo Catzín-Xcán.

De acuerdo con datos recabados en el lugar de los hechos, Caamal Valle circulaba de Oriente de Poniente, es decir, de Cancún hacia esta ciudad, cuando de repente perdió el control del volante y el auto “pellizcó” la orilla de la cinta asfáltica.

A la maleza

El conductor ya no pudo controlar la unidad, que avanzó hacia el monte por su costado derecho y volcó dentro de la maleza.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al lugar de los hechos a bordo de una ambulancia y rescataron al lesionado, quien se quejaba de un fuerte dolor en uno de sus brazos, que al parecer tuvo una fractura.

Agentes de la Policía Municipal de Chemax se encargaron de dirigir el tránsito mientras llegaban los socorristas y elementos de la Policía Federal de Caminos. Según se averiguó, Caamal Valle, quien viajaba solo, se encontraba estable en el Hospital General de esta ciudad, donde fue atendido.

El conductor argumentó que se le atravesó un perro en la carretera y se vio obligado a volantear para no atropellar al can, pero ya no pudo controlar el volante y se fue al monte. Otra versión que circuló es que el lesionado dormitó al volante y por eso perdió el control del auto.— Juan Antonio Osorio Osorno