Testimonio de una vecina de Umán que en unas horas desarrolló neumonía

Una vecina de Umán hospitalizada grabó y publicó, en redes sociales, un vídeo para decirles a los yucatecos que se tomen en serio a la enfermedad por coronavirus de 2019 (Covid-19) porque el sistema de salud público de por sí está saturado y no podrá atender al mismo tiempo a gran cantidad de enfermos.

Además, les pide recordar que Yucatán es uno de los estados con más personas con VIH/sida y que hay mucha gente que no sabe que tiene VIH y que este grupo de población corre mayor peligro si se contagia de Covid-19.

La umanense, identificada como Ana Vázquez, trabaja en una agencia de viajes en el aeropuerto de Mérida.

De acuerdo con nuestros archivos, el lunes 16 de marzo personas que esperaban afuera del IMSS de Umán, que desde el domingo 15 restringió el acceso, dijeron que ocurrió un alboroto porque llegó una trabajadora del aeropuerto con síntomas de enfermedad respiratoria y, al final, la enviaron a la Unidad Médica de Alta Especialistas (UMAE), ubicada en el Centro Médico “Ignacio García Téllez” del IMSS en Mérida.

“Me estaba asfixiando, literal”

En el vídeo, que en Umán se comparte mediante WhatsApp, la mujer dice lo siguiente:

“Estoy internada en un hospital de la ciudad (de Mérida) desde el martes por una neumonía atípica, pasó rápidamente de ser una faringitis el lunes a una neumonía el martes en la tarde.

“En el Seguro Social de la ciudad de Umán, donde fue el primer lugar a donde fui a consultar, la verdad no recibí buena atención.

“Tuve que ir a una clínica en la ciudad de Mérida, donde me valoraron mucho mejor. Quizá en Umán (no me atendieron bien) por esta situación del coronavirus (por el temor por la pandemia).

“Llegué a este hospital con un cuadro de dificultad respiratoria, me estaba asfixiando, literal.

Aislada en un cuarto

“Ahora estoy en un cuarto aislado, con medidas demasiado precautorias. Los doctores, y cualquier persona, entran vestidos como para quirófano (tose).

“Estamos esperando los resultados para saber si tengo Covid(-19) o influenza.

“No ignoré los síntomas; ustedes saben que por el lugar donde trabajo tengo mucho contacto con extranjeros, sobre todo europeos y estadounidenses.

“Quiero decirles que tomen esto muy en serio, el personal del Seguro de la ciudad de Mérida lo está tomando muy en serio.

“Desgraciadamente, no se cuenta con suficiente equipo para cubrir la pandemia.

No hay diagnósticos concretos y rápidos

“El personal está capacitado, son muy amables, pero desgraciadamente no cuentan con los implementos necesarios y tampoco pueden dar diagnósticos concretos y rápidos, no se los permiten, porque todas las pruebas (para detectar qué virus o bacteria le causó la neumonía) son enviadas a Ciudad de México, es lo que me dijeron, y de ahí envían los resultados.

“No estoy al borde la muerte ni nada (grave sin control), el peor cuadro ya lo pasé, ustedes no lo vieron; ahora estoy en el proceso de recuperación, ya realmente no importa si es influenza o coronavirus. Bendito sea Dios.

“Creánme que esto sirvió mucho para mí, porque muchas veces nos creemos superhumanos y, en mi caso, todo era trabajo, trabajo, trabajo, mi casa y trabajo.

“No sé por qué, pasaba 12 horas en el trabajo, 15 horas, dormía cuatro o cinco horas al día. Estos virus normalmente atacan a personas que tienen el sistema inmunológico (que se regenera cuando se duerme) debilitado.

“Sí les pido, por favor, no entrar en pánico y obedecer las indicaciones.

No todos al mismo tiempo

“Es importante que ustedes ayuden a las personas que trabajan en el sector salud, no podemos enfermarnos todos al mismo tiempo.

“Si bien, esto no va a matar a todos, pero sí puede llegar a ser mortal cuando una persona ya tiene complicaciones médicas como diabetes, hipertensión y, sobre todo, defensas bajas, pues en esas condiciones el tratamiento no es efectivo de inmediato.

“Quédense en sus casas, los que pueden quedarse, no salgan innecesariamente.

“Los que tienen que salir a trabajar, que somos el sustento de sus familias, tomen las medidas precautorias necesarias: dos metros de persona a persona y cuando sea inevitable el contacto director lávense las manos.

“Es mejor agua y jabón”

“Yo les recomiendo, más que gel antibacterial, que lleven con ustedes una botella de agua y jabón y se laven con ello y después usen gel antibacterial, porque éste no mata todo, solo bacterias, y esta enfermedad es causada por un virus muy fuertes.

“Recuerden que el personal de salud también tiene familia, papás, hijos, esposo, hermanos; hay doctores de la tercera edad que están trabajando. Hay que ser un poco conscientes y no exponerlos a grandes cargas del virus, porque ellos también son humanos y tienen mucho riesgo de enfermarse.

“Que no sea una negligencia (por la que se enfermen ellos). Estos días son de fase dos (de contagio local), en los que más se puede diseminar el virus.

“No caigan en pánico pero sí tomen todas las medidas de precaución para que no nos pase lo que está pasando en otros países porque México no está preparado, su sistema de salud va a colapsar, y las pruebas del Covid(-19) no las hacen en todos los hospitales, entonces va a ser algo lento (por el diagnóstico masivo).

Escasez de respiradores en el IMSS

“No hay suficientes ventiladores (de respiración asistida) como para atender demasiados paros respiratorios en la ciudad, y cuenten que aparte, de por sí, el sistema de salud ya está saturado por enfermos de todo tipo y Yucatán es uno de los estados, recuérdenlo, con más (enfermos de) VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) que tienen las defensas bajas y hay mucha gente infectada de VIH que ni siquiera lo sabe.

“Entiendan, por favor, que en Yucatán sí estamos expuestos (al Covid-19). Que Dios los bendiga, sigan orando y oremos juntos por todo el personal de salud y todas las personas que están expuestas. Que Dios los bendiga”, concluye la vecina de Umán.— Flor Estrella Santana/ Carolina Uc Quintal

