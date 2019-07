Sobrino político de exedil, en líos por el huachicol

Hay un detenido

PROGRESO.— La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Manuel Jesús Estrada Sánchez, patrón del barco atunero “Maguro”, durante la operación realizada anteayer martes entre las 5 y 6 de la tarde para decomisar la embarcación, atracada en los muelles de la zona industrial de Yucalpetén, según se averiguó.

Estrada Sánchez es sobrino político de José Isabel Cortés Góngora, quien fue alcalde de Progreso de 2015 a 2018, es dueño de barcos y una congeladora pesquera y en junio de 2015 declaró que el acribillado Julio Solís Pool (a) “Canalla” “no fue mi empleado, tuvo por lo menos unos 15 patrones a quienes atendía en los muelles con carnada y otras actividades”.

Los otros tres o cuatro tripulantes del “Maguro” son familiares de Estrada Sánchez y están escondidos para no ser detenidos.

Estrada Sánchez tiene varias propiedades en esta ciudad y Flamboyanes. Se dice que sí se dedicaría al robo y venta de diésel.

Sobre el aseguramiento “Maguro”, el único barco atunero que tiene su base en Yucalpetén, hay total hermetismo, lo que genera varias hipótesis sobre la causa de su decomiso, desde que es un barco huachicolero que transportó diésel desde un puerto veracruzano y hasta que fue embargado por una deuda o que el patrón del navío está involucrado en una ilícita actividad.

El empresario Alfonso Zavaleta Laviada declaró ayer miércoles que él no sabe el motivo del aseguramiento de su barco “Maguro”, que sus abogados averiguan la causa y que, por ello, no podía abundar sobre el tema.

Zabaleta Laviada confirmó que el único detenido es el patrón del barco, pero tampoco conoce los motivos.

El “Maguro”, con matrícula 31012100233, es custodiado por agentes de la Policía Estatal Investigadora (PEI), quienes también dijeron que no saben el motivo del aseguramiento y solo los asignaron para vigilar que nadie aborde el barco.

Los pescadores que acudieron ayer a Yucalpetén vieron que hay una cinta amarilla cerca del “Maguro” como señal de que está prohibido el acceso al barco.

El atunero está atracado de popa; a sus lados hay embarcaciones pesqueras que arribaron de pesca y descargaron sin problema.

El barco atunero arribó el domingo en la tarde, descargó el lunes en la mañana y, según su propietario, trajo 3,000 kilos de atún aleta amarilla, que el lunes fueron enviados para su venta.

Anterior viaje

Según se averiguó el “Maguro” en su anterior viaje de hace un mes también trajo unas tres toneladas de atún, que se pesca en aguas profundas del Golfo de México.

El viaje por lo general dura unos 25 días para obtener buenos ejemplares de atún y, por ello, se requiere de mucho combustible.

El barco, de casco de acero y de poco más de 60 pies de eslora, captura atún para la exportación desde hace más de 10 años.

El patrón y los demás tripulantes del “Maguro” son de este puerto.

Luego de descargar los atunes el lunes, comenzaron a alistar la embarcación para zarpar de nuevo a la pesca.— Gabino Tzec Valle

Ejecutado por presunta deuda

El 5 de marzo de 2015 Julio Solís Pool (a) “Canalla” fue acribillado a las puertas de su casa por una presunta deuda de la venta de diésel robado.

Una red delictiva

Ese mismo año, Luis Solís Pool confirmó que su hermano fue asesinado por vender diésel robado, que en ese delito hay mucha gente involucrada, dueños de barcos que compraban el combustible sabiendo de su procedencia ilícita y, hasta donde sabía, estaban siendo investigados.

“Garay sabe”

“Recuerdo que mi hermano agonizando me dijo ‘Garay sabe, pregúntale, él sabe lo que pasó’. No conocía a Garay… después me enteré de que trabaja en la Capitanía de Puerto”, narró Luis. En marzo de 2016 Mario Degaray Ciau fue cesado como oficial de Resguardo Marítimo Federal (Remafe) de la Capitanía de Puerto de Yucalpetén.

Empresarios y un político

En junio de 2015, una fuente ministerial indicó que “hay varios armadores (dueños de barcos) involucrados, un empresario gasolinero y un político que fue candidato en las pasadas elecciones, pero no podemos revelar nombres, todo en su momento cuando se actúe y se tengan más pruebas”.