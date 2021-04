Sofocan pleito por tierras en Valladolid

Otra vez intentan invadir parte de ejido de Valladolid

VALLADOLID.— La disputa por lotes en el ejido de Zaciabil derivó este fin de semana en un enfrentamiento entre ejidatarios.

El ejido se ubica en la periferia de la ciudad, en la salida a Chichimilá, donde hay más de 50 familias que llevan varios años establecidas y otras que solo van de vez en cuando a limpiar sus terrenos.

Hace 15 días hubo elecciones de comisario ejidal donde salió favorecido Maximiliano Kumul, sin embargo, luego que éste tomó posesión los candidatos perdedores comenzaron a incitar a la gente a invadir terrenos en un lote de tierra que el ejido tiene asignado para que en un futuro se puedan realizar parques o escuelas.

Los terrenos ya se estaban limpiando y lotificando entre ejidatarios de Valladolid y gente de Chemax por lo que se convocó a una junta informativa el pasado domingo.

Tanto los ejidatarios invasores como los que apoyan al nuevo comisario se dieron cita en el ejido y en medio de la reunión se registró un conato de pleito, enfrentamiento que se pudo controlar a tiempo luego que llegaron agentes de la policía municipal y de la SSP quienes apaciguaron a los involucrados.

Por el momento la invasión se detuvo y hasta ayer no había regresado el otro grupo, pero hay tensión en los habitantes de la zona pues temen que más gente de Chemax pueda llegar a apoderarse de los lotes que ya tienen dueño.

Isela Martínez Sánchez presidenta del comité de vecinos dice que no es la primera vez que gente de otros lugares intenta tomar tierras que no les corresponde solo porque los que buscaban quedar como comisarios no son de Valladolid.

La mujer señala que en el ejido cada uno de los terrenos tienen dueño, incluso dice que hay como 100 familias que habitan ahí y aunque con carencias en los servicios básicos, cada uno tienen sus viviendas improvisadas.

Añade que en la entrada del ejido se dejaron grandes dimensiones de tierra pensando que en el futuro alguna autoridad les pueda construir una escuela o parques.

El ejido no cuenta con energía eléctrica, ni agua potable y la gente se abastece del líquido en pozos y algunos tienen paneles solares.

Según recordó Isela Martínez, hace cinco años un conflicto similar se registró cuando gente de Chemax quiso invadir terrenos, pero no se les permitió.— WENDY UCÁN CHAN

DiariodeYucatan