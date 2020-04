Sofocan “venganza” taxista

Planeaban cerrar vías por bloqueo en Valladolid

VALLADOLID.— Taxistas de Chichimilá, Tekom y Tixcacalcupul manifestaron su molestia debido a que no los dejan pasar a esta ciudad, luego que el Ayuntamiento determinó prohibir el paso a personas foráneas , como una forma de intensificar las medidas de prevención por el coronavirus o Covid-19.

Por ello, los transportistas amenazaron por la mañana con bloquear el acceso a sus pueblos, además de impedir el tránsito en el libramiento, lo que al final no hicieron.

Ayer publicamos que en las cuatro entradas a la ciudad hubo caos luego que se prohibió el acceso a la gente que no vive en la cabecera, pero donde hubo molestia y discusiones fue en el acceso desde Chichimilá, debido a que a los taxistas de tres municipios no se les permitió el acceso y su pasaje abordó taxis locales que los trasladaron al centro de la ciudad.

Ayer las medidas continuaron, pero hubo menos afluencia vehicular, ya que mucha gente sabe que no puede entrar a la ciudad al menos que demuestren que vienen a trabajar en empresas esenciales, o algún servicio médico, de lo contrario no pasan.

Por la mañana, los taxistas de Chichimilá, Tekom y Tixcacalcupul manifestaron su molestia porque los taxis locales sí pueden salir de la ciudad y llevar pasaje a sus municipios, mientras tanto a ellos no se los permiten.

Por la mañana sostuvieron una reunión en las oficinas de la delegación de la Canaco, con representantes del departamento municipal de Transporte, en donde se les reiteró las medidas de prevención.

Enojo

Esta situación los enojó aún más y determinaron pedir el apoyo de sus alcaldes, pues amenazaron con bloquear las entradas a sus pueblos y el libramiento, pero en las reuniones en sus respectivas comunidades les dijeron que no deben hacer ningún movimiento ante la emergencia sanitaria.

Al menos en el caso de los taxistas de Chichimilá, sus autoridades los exhortaron a respetar las medidas de prevención que están llevando al cabo cada uno de los alcaldes en sus municipios y si el de Valladolid impide el paso de gente que no es de su municipios “sus razones tiene para proteger a su gente”.

Ante esa situación los taxistas indicaron que continuarán trabajando de la misma manera, en el sentido que al traer a su pasaje, ellos deberán ver la manera de llegar solos hasta el centro, siempre y cuando les permitan pasar.

Otros taxistas que están pasando serios problemas son los que ofrecen servicio a diversos puntos de Quintana Roo, cuyo sitio se encuentra en esta ciudad, pero la mayoría de ellos van a municipios cercanos y ya no los dejan pasar.

Además, explicaron que no tiene caso viajar a Quintana Roo si al intentar entrar no se lo permitirán a su pasaje, de modo que no tiene caso, por lo que todos ellos están pasando momentos de angustia por no tener dinero, ya que ellos se sostienen con lo que obtienen por cada viaje y que ahora no hay.— Juan Antonio Osorio Osorno

