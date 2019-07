Sol en Cenit inicia hoy en Mérida; no habrá sombra

MÉRIDA.- A partir de hoy, jueves, inicia el fenómeno astronómico del “Sol en el cenit“, momento en que el astro llega a su punto más vertical en su paso por la bóveda celeste, es decir, ningún edificio, objeto o persona tendrá sombra.

El astrónomo yucateco, Eddie Ariel Salazar Gamboa, señaló que, del 18 al 20 de este mes, las sombras estarán ausentes conforme se acerca el mediodía.

Junto con los dos equinoccios y los dos solsticios, el sol en el cenit, que también ocurre dos veces al año, son los fenómenos más importantes para la cultura maya.

Eso incluye a los antiguos edificios mayas ubicados en forma vertical en sitios precolombinos y de interés lúdico como lo son: Acanceh, Aké, Chichén Itzá, Dzibilchaltún, Oxkintok y Uxmal, entre otros, en donde también desaparece toda sombra, precisó.

Sol en Cenit en Mérida

En Mérida el fenómeno, en el que el sol está “sobre las cabezas de las personas”, se registrará el jueves a las 13 horas, por el horario de verano.

Los mayas y el sol en Cenit

El académico del Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) indicó que los astrónomos mayas lograron registrar que, durante el año, el Sol no aparece siempre en el mismo punto y va variando su posición en la bóveda celeste.

Identificaron que durante dos veces al año, la gran estrella se ubica en forma más vertical en esa bóveda con respecto a la Península de Yucatán.

“Los mayas fueron unos grandes estudiosos de los movimientos del sol, pues era vital conocer su paso y sus efectos, tanto para fines agrícolas y de sustentabilidad de las comunidades, como para la construcción de sus ciudades y templos”, añadió.

Las pruebas son los diversos fenómenos de luz y sombra que se dan durante cada cambio de estación en lo que fueron las grandes urbes de la antigua civilización maya y “eso es resultado de la extraordinaria precisión con que fueron construidos lo edificios en relación a su posición al Sol”.

Por ello, aunque el “Sol en el cenit” es un fenómeno arqueoastronómico muy común, permite a cualquier persona, conocer cuáles son los días más largos del año, conocer su relación con el solsticio de verano, así como también, saber el periodo idóneo para sembrar, añadió.