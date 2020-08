Solicitan “barrido” de Covid-19 en mercado de Progreso

Calculan que en Progreso habría 416 contagiados

PROGRESO.— Frank García Gómez, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal y comisario del ejido de Progreso, dijo ayer que ante el alto número de (208) casos de Covid-19, el municipio debería de estar en semáforo rojo para frenar la propagación del virus.

Opinó que las cifras oficiales del Covid-19 en el municipio no reflejan la realidad porque, dijo, muchos casos no están registrados.

Afirmó que hay muchos enfermos de Covid-19 en sus casas y familias completas superaron esta enfermedad aisladas en sus domicilios, pero son casos que no figuran en las estadísticas oficiales.

Dijo que los enfermos de Covid-19 no acuden a los hospitales públicos porque saben que no hay atención adecuada ni camas disponibles y temen no salir con vida.

Por eso, indicó, bajo su propio riesgo y con ayuda de médicos y sus familiares se quedan en sus casas.

Aseguró que sabe de enfermos de Covid-19 que están en sus casas y conectados a tanques de oxígeno.

Calculó que las cifras de enfermos y defunciones por Covid-19 en Progreso serían el doble de las oficiales.

Dijo que solicitó al Ayuntamiento que en el mercado municipal se hagan pruebas para detectar casos de Covid-19, como se realizan en los mercados de Mérida, como medida de control de la propagación del virus, pero aún no hay respuesta.

García Gómez además dijo que el Museo de Geología que se construye en el malecón no está en un lugar adecuado, porque destruyeron un parque, espacio recreativo, y que no es prioritario, pero se puede hacer en otro lote.

Opinó que con los $61 millones asignados al Museo de Geología, bien se puede construir un hospital de servicios especializados y con área de Covid-19, “pero no se está pensando en la salud de los habitantes, sino en obras relumbrantes”.

La Secretaría de Salud de Yucatán reportó que ayer detectó cinco casos más de Covid-19 en Progreso, para un total de 208 contagios acumulados.— G.T.V.