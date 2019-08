Solicitan juegos para un parque

Zona habitacional de Valladolid no quiere riesgos

VALLADOLID.— Vecinos del fraccionamiento Puesta del Sol, piden a las autoridades que renueven los juegos del parque infantil de ese sector ya que hay partes que son peligrosas para niños.

Según comentan los vecinos, hace aproximadamente un mes el área de los juegos del parque dio muestras de deterioro, aunque no están seguros si fueron vandalizados o por efecto del tiempo quedaron en esa situación, pero solicitan que sean reparados para que los infantes no corran riesgos.

“Hace como un mes que se rompió una parte del área de juegos, y quedó con los bordes expuestos; si bien no es de vidrio, sí es de plástico muy duro y puede llegar a cortar, por eso pedimos que se repare ya que representa un riesgo para los niños”, dijo Gabriel Salazar, un vecino.

“No sabemos si se rompió por el uso o si alguien lo golpeo, pero como no hay quien vigile el parque es difícil estar seguros”, dijo también.

Del mismo modo dijo que varias noches a la semana las luces del parque no son encendidas por lo que ellos han tenido que hacerlo.

“A veces el parque se queda a oscuras, no hay quien prenda las luces, me ha tocado que si no las prendo nadie lo hace, lo mismo con otros vecinos, por eso queremos que haya alguien que vigile el parque, además así velarían por las áreas de los niños”.

Los vecinos demandan que estos problemas se solucionen pronto para que sus hijos estén más seguros en el parque cada vez que salen a jugar o convivir.— Lol-bé Martínez Álvarez