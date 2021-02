Solicitan obras y víveres en Progreso

Edil de Progreso atiende reportes en una colonia

PROGRESO.— Por segunda ocasión, el presidente municipal Julián Zacarías Curi se acercó a los vecinos de la colonia “Nueva Yucalpetén” para darle seguimiento a las mejoras que se han realizado en la zona, así como para escuchar de viva voz las inquietudes de los progreseños y con ello “impulsar el progreso de Progreso”, se informó en un boletín.

Su visita inició en la calle 33 con 134 y finalizó en la calle 33 con 126, donde atendió 49 solicitudes y reportes ciudadanos, con un estricto protocolo con el objetivo de salvaguardar la salud de la ciudadanía por la actual contingencia sanitaria por el virus Covid-19.

Entre las solicitudes que llegaron estuvieron medicamentos, estudios clínicos, apoyos de láminas, despensas, servicios públicos, reparación de un poste, rehabilitación de una rejilla, atención de fuga de agua, aumento de luminarias y reforzamiento de seguridad.

La vecina Guadalupe Cruz Garrido externó al primer edil la necesidad de contar con medicamentos para controlar su diabetes.

“Por la pandemia tratamos de no salir y de cuidarnos, pero si no salimos no podemos seguir trabajando, por lo que no hemos podido conseguir los medicamentos necesarios para cuidar mi enfermedad, por ello agradezco que el edil esté presente y al pendiente de nosotros y se comprometa a brindarnos los medicamentos”, expresó.

Por su parte, Eduardo Esquivel, quien se encontraba esperando al alcalde, externó que “la colonia va mejorando poco a poco, pues vemos que ya arreglaron las calles y que está todo limpio y es algo que se le agradece al alcalde Julián Zacarías Curi, pues estamos más cómodos y contentos de que el trabajo se esté haciendo”.

Mejoras

La jornada también incluyó los trabajos de aseo urbano, bacheo, pintura y reparación de guarniciones, deshierbe y servicios públicos en general, además que la zona fue recientemente intervenida a través del programa de repavimentación que impulsa la Comuna, en coordinación con el gobierno del Estado, a través del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Finalmente, Zacarías Curi exhortó a no bajar la guardia frente al coronavirus y a seguir participando en este ejercicio.

“No hay mejor forma de construir un mejor Progreso que escuchando, por ello invito a los ciudadanos a sumarse y hacerme saber sus inquietudes pues estamos trabajando en beneficio de los ciudadanos, asimismo con estas jornadas no solo damos solución a los problemas, sino que también fortalecemos el municipio con mejoras que en años no se atendieron”, concluyó el boletín.

