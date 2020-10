Solución a lío taxista en el Oriente

No satisfacen los acuerdos a las diferentes partes

Transporte

VALLADOLID.— Luego de un mes del conflicto de varias organizaciones sindicales de esta ciudad con el sindicato “Tiburones Blancos” de Tulum, al que luego se unieron los de Chemax y Nuevo Xcan, finalmente el sábado por la tarde se destrabó el problema, luego de llegar a un acuerdo entre los líderes autoridades de la Dirección de Movilidad, de Quintana Roo y Yucatán.

En su momento publicamos del conflicto de los taxistas, luego que los de Tulum, retuvieron cinco taxis en ese lugar, al ser detectados llevando tres pasajeros a bordo, cuando solo estaba autorizado dos, en respuesta, los locales retuvieron 10 vehículos de alquiler de ese centro vacacional en esta ciudad.

Conforme fueron pasando los días, los taxistas de Nuevo Xcan y Chemax, se sumaron al conflicto apoyando a los de Tulum, ya que mantienen diferencias con los de esta ciudad, sobre todo con el sindicato “Adalberto Aguilar Osorio”.

Hace poco más de una semana fueron liberados los taxis, tanto de esta ciudad como los de Tulum, con lo que se abría una puerta para resolver el problema, aunque los retenes en las fronteras continuaron para evitar que los taxis entren a esta ciudad y viceversa.

El sábado pasado por la tarde se llevó al cabo la quinta reunión en esta ciudad, en donde según los datos obtenidos, arribaron los líderes sindicales y autoridades de Quintana Roo. El punto de reunión fueron las oficinas del sindicato “Adalberto Aguilar Osorio”, cuyo líder es Narces Mendoza Arjona. Se habla de que la reunión se prolongó más tiempo de lo debido, pero al final de la jornada lograron negociar y llegar a un acuerdo.

Según los taxistas los acuerdos fueron tan sencillos que no debió prolongarse mucho tiempo el conflicto que prácticamente dejó sin trabajar a los socios que prestan servicio foráneo a varios puntos de Quintana Roo, como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Se acordó que los taxistas de los tres municipios de Quintana Roo solo pueden traer pasaje, pero no cargar para llevar, mientras que los locales solo pueden llevar y no traer.

Además se les autorizó llevar tres pasajeros, dos en la parte trasera y uno de copiloto, respetando los protocolos de salud para evitar los contagios de Covid-19.

Esta solución no satisfizo a varios taxistas de esta ciudad, pero no tuvieron otra alternativa que aceptar los acuerdos tomados por sus líderes y las autoridades, pero también creen que ese acuerdo quizá no dure mucho tiempo y vuelva a estallar otro conflicto.

El acuerdo incluye a los taxistas de Chemax y Nuevo Xcan, quienes solo podrán traer pasaje pero no regresar a sus pueblos, pues para eso están los taxis locales y de las secciones que pertenecen a varios sindicatos y cooperativas.— Juan Antonio Osorio Osorno