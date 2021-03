Someten a voto locales temporales

El mercado de Valladolid estará 7 meses cerrado

VALLADOLID.— Reyes Aguilar Medina, director de Servicios Públicos Municipales sostuvo tres reuniones organizadas en grupos con los locatarios del mercado Municipal, en donde explicó todo lo relacionado al plan de reconstrucción, ampliación y modernización del centro de abasto y les hicieron tres propuestas para que decidan mediante una votación, el lugar en donde serían reubicados durante siete meses que durará la obra.

Aguilar Medina, explicó que el primer grupo fueron las venteras de frutas y verduras, luego con los que tienen sus locales en el interior y finalmente con los abastecedores, y a todos ellos se les propondrá que ellos mismos decidan dónde quieren pasar a vender sus productos.

Explicó que las propuestas se les hizo en un formato, en donde los locatarios ponen su nombre, número de local, personas que trabajan con ellas y los sitios, como lo son las canchas de básquetbol techadas de la unidad deportiva de la colonia Fernando Novelo; también se les propone el auditorio del mismo lugar, y la calle 32-A, ubicado en los alrededores del edificio donde funciona la oficina del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid.

En el mismo formato los locatarios cruzan con una X el sitio que quieran y se mete a una urna, lo mismo se hizo en las tres reuniones, de tal modo que anoche mismo a las nueve se contarían los votos y se determinará el lugar que ellos mismos eligieron, de tal modo que el sitio que tenga más sufragios será donde serán reubicados.

Durante esta práctica varios locatarios que no entendían el proceso se les fue explicando en una mesa que se instaló en donde estuvieron los regidores, Elba Cárdenas, Geidy Che Dzib e Iván Silva Tamayo, quienes se encargaron de orientar y explicar con más detalle lo que tendrían que hacer.

Aguilar Medina, explicó que el plan de reconstrucción de mercado tentativamente empezaría el próximo mes y concluiría en octubre, es decir se tardaría siete meses la obra, tiempo durante el cual trabajarán en el lugar donde los mismos locatarios decidan por votación.

El funcionario explicó que independientemente que la administración municipal se termine antes de los siete meses, no habrá problema para concluir la obra, debido a que los recursos que se aplican provienen de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal y el municipio no tiene injerencia económica en el plan, incluso la Comuna no está administrando ningún peso del proyecto.

Por cierto hay molestia en entre los locatarios que no están de acuerdo con el plan, debido a que en las cámaras instaladas en el mercado vigilan a los líderes para saber con quienes hablan para boicotear el plan, por lo que posteriormente son amenazados por funcionarios del departamento de Espacios Públicos y Mercados, y les dicen que no los reubicarán cuando se termine al plan.

Aguilar Medina comentó que ya fueron numerados todos los locales, incluyendo a los ocupan los pasillos, de tal modo que al terminar el proyecto se les asigne su nuevo local sin problema y todos estén conformes con los espacios que se les entregará en su momento.

Hay que recordar que durante la administración del ex alcalde Roger Alcocer García, Sedatu, Conade y Conaculta asignaron un presupuesto de $26 millones en conjunto para llevar al cabo obras en la ex estación del tren, como un museo ferroviario, una biblioteca, una plaza de la jarana y una unidad deportiva en terrenos cercanos al plantel Conalep, recursos que se desviaron para beneficio de los ex funcionarios que fueron denunciados en su momento ante la ahora Fiscalía General de la República, denuncia que hasta este momento se ignora en lo que quedó.— J.A.O.O.