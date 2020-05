Son focos rojos 9 municipios

Detectan Covid-19 en bebé menor de un año en Tizimín

De acuerdo con los especialistas de la salud, Yucatán todavía tendrá tres semanas más en el pico de contagio del Covid-19. Sin embargo, ayer lunes se empezaron a dar los primeros pasos a la “nueva normalidad” en el Estado.

De acuerdo con el mapa de la Secretaría de Salud estatal, son ocho los municipios considerados los “focos rojos” del virus en Yucatán, luego de Mérida, que hasta ayer tenía 652 casos:

Valladolid, con 50 casos; Kanasín, 47; Umán, 46; Hunucmá, 25; Opichén, 20; Tekax, 13, e Izamal y Ticul, con 12 casos cada uno.

En la actualización de datos ayer por la tarde, las autoridades de salud estatales informaron que se registraron 39 nuevos contagios, además de cinco fallecimientos.

Los fallecidos fueron: una mujer de 47 años de edad, de Tekom, y tres hombre, uno de 52 años, de Homún; uno de 64 años, de Acanceh, y uno de 70 años, de Hoctún.

El quinto fallecido fue un hombre de 80 años, de Mérida.

En relación con los contagios, ayer por la tarde, el alcalde de Tizimín, Mario González González, informó por medio de sus redes sociales que “la Secretaría de Salud nos informa de un nuevo caso, el de un bebé, menor de un año, de la cabecera municipal.

“La enfermedad no respeta edades; todos debemos seguir las medidas de higiene y sana distancia. La cuarentena no ha terminado”, escribió González.

“Nueva normalidad”

Respecto a la reanudación de actividades en la “nueva normalidad”, con protocolos de higiene y prevención sanitaria, trabajadores de empresas que fabrican piezas para los sectores aeroespacial, aeronáutico y automotriz reanudarán sus labores como parte del plan estatal de reapertura económica este 19 de mayo.

También se preparan en la industria de la construcción para iniciar labores a partir del día 1 de junio.

Dzoncauich es el único “municipio de la esperanza”, en el Estado, pero se mantendrá y extremará medidas sanitarias hasta que Yucatán se encuentre en óptimas condiciones, ya que la presidenta municipal, Gloria Raz Couoh considera que “no sería prudente reactivar actividades en este momento”.

El municipio de Dzoncauich está en el centro norte de Yucatán, a 70 kilómetros de Mérida, y era señalado por la Secretaría de Salud del Estado (SSY) para que saliera del confinamiento ayer lunes, de acuerdo con los lineamientos para regresar a “la nueva normalidad”.

La edil dijo que tomará la decisión de volver a la “nueva normalidad”, cuando las autoridades de salud estatales y federales otorguen las garantías para los habitantes de todo el estado .

“No es prudente quitar las medidas ni reactivar la normalidad”.

El Estado se encuentra en focos rojos y no quiere arriesgar a sus ciudadanos. No es el momento oportuno volver para un municipio que no presenta casos, a sus actividades rutinarias, declaró a medios locales.

“Esa decisión la voy a dejar en manos de los expertos de Salud, hasta que ellos digan de que el municipio y todo el estado puedan abrir, y cuando los contagios hayan bajado”, por lo que continuará las medidas sanitarias, y las reforzará.

“Lejos de relajarnos es cuando más hay que cuidarnos”, insistió.

En su municipio más del 90 por ciento de la población acata las recomendaciones, y ha colaborado, “hubo renuencia en la población mayor y los jóvenes que suelen salir al parque o algunos sitios para tomar el fresco, o a las canchas, pero entendieron la importancia de la sana distancia”.

Con unas 4 mil personas como población, las autoridades de Dzoncauich recurrieron a la difusión sobre el Covid-19 en redes sociales y perifoneo en el municipio y comisarías. “Esas fueron las cosas que nos dieron ventaja, no dejamos pasar el tiempo”, puntualizó la alcaldesa.— Megamedia