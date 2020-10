Son tres comisarías bajo el agua

TIZIMÍN.— El panista Pedro Couoh Suaste, quien fue alcalde de 2004-2007, expresó que para resolver el problema de la inundación que sufren familias en la comisaría de Santa Rosa y Anexas, el Ayuntamiento no tiene por qué esperanzarse de otro nivel de gobierno sino buscar soluciones inmediatas.

Santa Rosa, según el Inegi, tiene unos 451 habitantes.

La comisaría afronta una situación crítica porque muchas casas llevan unas dos semanas inundadas, desde que la tormenta “Gamma” y el huracán “Delta” azotaron del sábado 3 al miércoles 7 en la entidad, y ello causó que sumideros rebosen y el brote de moscos y sanguijuelas.

El desagüe con una máquina de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es muy lento, sobre todo porque ocurrió el desborde de aguadas y cenotes.

El viernes, el alcalde Mario González González negó que Santa Rosa y Anexas haya sido abandonada porque la bomba extractora de la Conagua trabaja las 24 horas, el agua ya bajó un centímetro, y a los vecinos se les dio despensas, agua para beber y agua de pipa en casas.

Indicó que la Conagua tiene dos de sus tres bombas extractoras de agua en Tizimín y la tercera, en el inundado fraccionamiento Las Américas en Mérida.

Sin embargo, según los pobladores, la inundación duraría de cuatro a seis meses, si no se consigue una bomba de mayor capacidad.

Al respecto, Couoh Suaste, quien aspira otra vez a alcalde, dijo que las familias de Santa Rosa y Anexas viven una situación lamentable.

Afirmó que el alcalde acusa de perseguir fines políticos a los que llevan más de 10 días inundados.

“Es una autoridad que no tiene un poco de empatía, que solo demuestra su incompetencia. Si no fuera porque se habla de una tragedia, movería a risa cuando dice que el agua ya bajó un centímetro en 10 días. Así como vamos, yo creo que cuando termine su periodo esa gente seguirá inundada.

“Por si fuera poco, demuestra su ingratitud al decir que no le han mandado las máquinas. Es claro que la respuesta es de él, no de otro gobierno. El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de resolverlo, es incongruente; es de su administración.

“Lo que pasa es que ya se acostumbró a que el gobierno estatal le esté resolviendo sus problemas y cuando no lo hacen demuestra ingratitud, llega al grado incluso de decir que tuvieron que aportar para las mangueras cuando él debe costear todo”, dijo.

Recordó que cuando fue alcalde y se inundó Santa Rosa y Anexas no se consiguió la bomba de la Conagua sino una en Ciudad del Carmen, con las que tuvimos comunicación y la empresa ofreció su ayuda.

“El Ayuntamiento se encargó en ese entonces de solventar el alojamiento de los que llegaron; en una semana ya les habíamos solucionado el problema a esas familias porque se desaguó”, narró.

Indicó que la comisaría estaba en peores circunstancias. “Creo que el alcalde no sabe que hay rentadoras, pero si no hay voluntad, no lo querrá hacer; es mejor estar en su oficina cómodo con su aire acondicionado.

“Además, nosotros no pagamos, fue gestión, pero si él no tiene la capacidad para adquirir una donación, para eso existen las rentas.

“Lo invito a que vaya y entienda el sufrimiento de esas personas, deje de buscar culpables.

“Y estoy enterado que no es solo Santa Rosa y Anexas, así están Santa María y Yohactún de Hidalgo. No ponga pretexto, busque soluciones”, insistió.

“Es penoso lo que están pasando esas familias, de verdad que no es fácil estar entre agua que huele muy mal, pronto los niños comenzarán a presentar infecciones cutáneas”.

“Al alcalde se le han reconocido sus aciertos, pero aquí mejor que se ponga las pilas y se deje de deslindar, es más me gustaría saber dónde están los más de $500 millones gastados en lo que va de su administración”, expresó.— W.U.C.