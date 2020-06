Sorpresa para los papás de Bokobá

Alcaldesa entrega regalos en visitas casa por casa

BOKOBÁ.— El fin de semana pasado la alcaldesa Ruby Alejandrina Sosa Pérez visitó a los padres de familia en sus hogares para felicitarlos en su día, que se celebró el domingo 21.

La pandemia por el Covid-19 no fue impedimento para no celebrar a los padres de familia, quienes en esta ocasión no tuvieron fiestas ni reuniones familiares.

“Estamos en este día reconociendo el pilar fundamental de un hogar que es el papá, una pieza de la casa muy importante quien con esfuerzo pone lo mejor para los gastos del hogar y educación para su familia e hijos. Este año nos tocar festejar desde la casa, pero la fecha no pasó desapercibida en el corazón de los hijos, por ello con los recursos propios de la Comuna hicimos un gran esfuerzo para comprar un pequeño detalle al rey del hogar, felicidades a los padres de Bokobá”, destacó la alcaldesa.

Como parte de las medidas de prevención, las autoridades municipales, por medio de la dirección de Protección Civil y la directora de Salud municipal, visitaron comercios como panaderías, cibercafés, tiendas y molinos para vigilar y concientizar sobre la importancia de seguir con las medidas sanitarias, como el uso de gel antibacterial y cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón, desinfectar los productos que compramos en las tiendas al llegar y sanitizar los zapatos.— José Candelario Pech Ku