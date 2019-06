SOS: crisis en la apicultura

Necesaria ayuda de los gobiernos, indican en Peto

PETO.— Cada vez más la apicultura pasa por situaciones más complicadas, pues el precio de la miel esta por los suelos, lo cual afecta a quienes dependen de esta actividad.

El director del departamento municipal de Desarrollo Social y Rural, Samuel Castillo Yah, dijo que la apicultura está en crisis, pues el kilo del dulce está a $12 y hay desesperación entre los productores.

Aceptó que son momentos difíciles para la actividad, por lo que espera que los gobiernos estatal y federal puedan hacer algo al respecto.

En Peto hay 415 apicultores que dependen exclusivamente de la actividad y trabajan en total unas 14,079 colmenas de abeja.

“Los apicultores están pasando por un momento muy complicado, debido a que no hay lluvias y al no haber precipitaciones hay escasez de floración; por lo tanto, los productores tienen que alimentar sus colmenas, lo cual les genera un gasto extra.

“La sequía sigue intensa, no hay polen y las abejas reina no tienen los nutrientes necesarios para ovar; así la población de las colmenas no mejora.

“Es muy difícil la situación porque los que logran sacar su cosecha tienen dificultades para poder vender el dulce, pues el kilo de la miel se los machetean a $12, además de que no se los pagan al momento. Además, los intermediarios les dicen que lo dejen (el producto) y cuando se venda se los pagan, por lo tanto, no están viendo los ingresos.

“Es preocupante esta situación”, reiteró Castillo Yah. “Urge que los gobiernos estatal y federal hagan algo para rescatar la producción de miel.

Recordó que hace unos años la miel se estuvo comprando a $46 y $48 el kilo, pero ahora el precio del dulce está por los suelos.

Señaló que el departamento a su cargo está viendo la manera de orientar a los apicultores, sobre todo para que puedan controlar las plagas que los afectan, como la varroa y el escarabajo.

“Se les va explicando qué opciones tienen para controlar estos parásitos que afectan a la actividad; en el caso del escarabajo se les indica que deben de matarlo y si van o utilizar algún tipo de producto para controlarlo, que sea natural para no contaminar la miel.

“Se les recomienda a los productores que no manejen productos químicos. En el mercado hay productos naturales que pueden utilizar y no afectan a las colmenas”.— Miguel Ángel Moo Góngora

En Tahdziú

El pasado martes 18 publicamos que apicultores de Tahdziú pasan dificultades por el precio de la miel, que cada vez es más bajo.

Precio a la baja

Demetrio Valle Canté, apicultor de ese municipio, comentó que hace muchos años que no bajaba tanto el precio del dulce como ahora, además que al ir a vender la cosecha los intermediarios no pagan.

Insostenible

“Los precios son cada vez más bajos y prácticamente ya no es redituable la actividad porque además, cuando vamos a vender la cosecha, nos machetean el precio”, agregó.

“Muchos afectados”

Valle Canté dijo que es “lamentable lo que sucede, pues lejos de motivar la producción, cada vez hay menos interés en la apicultura. Somos muchos los que dependemos de esta actividad y esta situación afecta seriamente nuestra economía porque no vemos ganancias”.