Sospechan que una quema causó choque

Quejas en Izamal por el peligro del humo en las vías

IZAMAL.— Al Ayuntamiento le llueven críticas por la quema de desperdicios que se hace en el basurero de la comisaría de Citilcum y porque se presume que esa práctica sería la causa del choque de dos autos ocurrido el viernes 26 en la vía Citilcum-Tekantó, con saldo de dos tres heridos, uno de ellos hospitalizado en Izamal, y los dos vehículos destruidos, uno de ellos se quemó en minutos.

“Es el problema de siempre: cuando la basura se acumula se prende solita porque ahí hay botellas de cristal, papeles, plástico, cartones, ropa vieja, botellas de plástico, y el problema es que el humo invade y cubre la carretera, no deja ver bien, eso es peligroso, pero el Ayuntamiento no hace al menos para que la basura se arrime con un trascabo al fondo y no invada la carretera”, expresó el vecino Luis Oxté.

El vecino Gustavo Pool coincidió en que “es falta de interés del presidente municipal (Fermín Humberto Sosa Lugo).

“Primero es un foco de infección, y segundo es un peligro porque está a la orilla de la carretera y es posiblemente el causante del accidente del pasado viernes.

“¿Dónde está el director de residuos sólidos, Elmo (López Solís), para vigilar el basurero? No solo el de este pueblo hasta los de otras comisarías y la ciudad, falta más atención”.

El viernes, vecinos de la ciudad se quejaron de las quemas de basura a la puertas del tiradero municipal ubicado en la vía Izamal-Tepakán.— J.C.P.K.