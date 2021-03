Sospechas en un sonado asesinato ocurrido en Sucilá

''¡¿Por qué lo mataron?!''

SUCILÁ.— Tras las supuestas inconsistencias en las investigaciones, familiares y amigos piden el esclarecimiento del homicidio de Edwin Andrés Julio Almeida, de 36 años de edad, quien el domingo 7 recibió una apuñalada en el pecho.

Ese día se detuvo a María Antonia Cahum Cupul, de 23 años, y se dijo que ella era su pareja, tuvieron varios hijos y él le dijo que regresaría a vivir con su esposa.

“Solo pido justicia y que caigan todos los que mataron a mi esposo”, dijo ayer martes entre sollozos la viuda Fabiola Uc, minutos antes del sepelio de Julio Almeida.

El cuerpo fue velado en la mañana en un predio ubicado en la contraesquina de la casa de la calle calle 28 entre 13 y 15 donde la Fiscalía lo sacó muerto.

“Ahorita regreso”

Freddy Tamayo Domínguez, amigo del hoy occiso, recordó que el domingo Julio Almeida pasó la tarde con su familia y alrededor de las 18:30 horas se despidió y les dijo: “Ahorita regreso”.

“Como siempre lo hace, abrazó a sus dos hijos, los besó y se fue; a la hora vinieron a avisar que Edwin ya estaba muerto.

Ni arma, ni sangre

“Me acerqué a la casa porque había una patrulla y pregunté qué había pasado. Los policías solo me dijeron que había un muerto y que no tocara nada, había cosas extrañas, no había ningún arma, él se veía limpio como si lo hayan lavado, ni su bóxer estaba manchado de sangre”, relató Tamayo Domínguez.

Incluso, dijo, su amigo no vestía ni la ropa que tenía puesta ese día, como si hayan borrado las evidencias porque ni sangre encontraron.

“La familia interpuso la denuncia (en la Fiscalía) y ya fuimos a averiguar cómo va el caso, pero nos dijeron que todavía están armando la carpeta de investigación.

“No sabemos qué está pasando y nos preguntamos por qué no tienen restringida la casa; debería haber un policía. Solo vemos cómo entra y sale gente de ahí, están borrando todas las pruebas. Pareciera que no ahí lo mataron y, según los vecinos, ese día vieron a gente salir corriendo de la casa”.

“Queremos que investiguen bien, que no oculten el crimen, están dejando desamparados a la viuda y a dos niños de 5 y 8 años de edad”, indicó Tamayo Domínguez.

Dijo que ignora qué relación tenía Julio Almeida con la detenida, pues él no se divorció de su esposa.

Agregó que su amigo hace un año dejó de ingerir bebidas embriagantes.

Dos dudas

Afirmó que es poco creíble que una mujer tenga las suficientes fuerzas para apuñalarlo de esa manera, y “me atrevería a pensar que no ahí lo mataron”.

La viuda, a su vez, expresó que vivía bien con su esposo y desconocía la relación que mantenía con la joven.

“Quería mucho a los niños. Cuando pasó eso yo no estaba con él, no yo lo maté. Solo pido justicia y que caigan todos los que lo mataron”.

Anteayer lunes, fuentes oficiales confirmaron que Julio Almeida presuntamente fue ultimado por una joven con quien sostenía una relación extramarital.

Desde el domingo en la noche trascendió que el hoy finado le manifestó a la joven su intención de regresar a vivir con su esposa.

Sin embargo, se presume, María Cahum lo mató con un cuchillo.

La joven mujer fue detenida por elementos de la Policía Municipal, minutos después del sangriento ataque, y consignada a la Fiscalía General del Estado.

Ayer poco después de las 12 del día se realizó el sepelio en el cementerio municipal.

Fue una dolorosa despedida para la viuda, quien comenzó a gritar entre llantos: “¡¿Por qué lo mataron?!”.— Wendy Ucán Chan