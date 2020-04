Sostienen mil empleos en 28 marinas de Yucalpetén

Paro del turismo náutico deja sin trabajo a otros

PROGRESO.— En el puerto de abrigo de Yucalpetén hay 28 marinas turísticas y todas están en aprietos financieros porque no pueden operar los yates y lanchas de recreo, pero tienen que mantener su plantilla laboral fija de unos 400 empleados, más unos 600 capitanes de las embarcaciones grandes.

A raíz de la suspensión de actividades no esenciales luego que la Secretaría de Salud de México declaró que hay emergencia nacional por la pandemia de Covid-19, la Capitanía Regional de Puertos de Yucatán cerró desde el 30 de marzo las marinas y notificó que no hay despachos ni salidas de embarcaciones menores de recreo y deportivas, tanto mexicanas como extranjeras.

Solo pueden salir las embarcaciones pesqueras, debido a que la pesca es una actividad esencial.

Mario Esquivel Ríos, presidente de la Asociación de Marinas Turísticas de Yucalpetén, señala que la suspensión de las actividades náuticas por el Covid-19 afecta no solo al personal de las marinas sino también a unos 1,000 marineros, mecánicos y fibreros, quienes se encuentran desempleados.

“Como lo están todos los prestadores de servicios, en las marinas turísticas ciframos la esperanza de recuperación económica para el verano; esperamos que en julio y agosto se reactive el turismo náutico y las 2,000 personas que dependen de esa actividad tengan trabajo”, afirma el directivo.

Indica que en el puerto de abrigo de Yucalpetén hay 28 marinas turísticas y albergan unas 2,000 embarcaciones de recreo, de las cuales 600 son yates que requieren que un capitán esté en la embarcación para darle mantenimiento; los dueños de los yates les pagan, mantienen el trabajo de ellos.

Dice que en las marinas laboran unas 400 personas, entre personal administrativo y operativo, vigilantes.

Asegura que la plantilla laboral se mantiene, los dueños de las marinas no han despedido a algún empleado, hacen un esfuerzo para aguantar hasta el verano, hay la esperanza que en julio reabran las marinas.

Destaca que las marinas no tienen ingresos, aunque hay yates que ocupan los muelles, pero no están pagando.

En la Semana Santa no operaron las naves de recreo, solo algunas salieron.— Gabino Tzec Valle

Solo hay gastos

“No hay ingresos, pero sí egresos, se pagan sueldos, energía eléctrica pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no perdona, ni espera; si no se paga, corta la luz. También hay pagos de agua potable, recolección de basura y la Administración Portuaria Integral (API) cobra el derecho de Zona Federal, no da plazos”, detalla Mario Esquivel Ríos, presidente de la Asociación de Marinas Turísticas de Yucalpetén.

