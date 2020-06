Su hija huyó de casa y no la han visto desde el 22 de mayo

UMÁN.- Una menor de 16 años huyó el pasado viernes 22 de mayo de su casa, para refugiarse en el domicilio de un joven de 21 años. Sin embargo, los papás aseguran que desconocían que hubiera alguna relación entre ambos, por lo que decidieron anteponer una denuncia en Fiscalía, pues temen por la integridad de su hija.

De acuerdo con los padres de la menor, identificada como L.A.V.P., el pasado viernes la madre tuvo una discusión con la adolescente a la que terminó quitándole el teléfono celular como castigo.

Al parecer, la menor decidió escaparse en la noche, aprovechando que todos dormían. La madre, Marisol Pech, despertó pasadas las 3 de la madrugada y cuando fue a ver a su hija, no la encontró. Al buscarla, la familia averiguó que se encontraba en el domicilio Cristhian Emmanuel G. G., de 21 años de edad, ubicado en la calle 40 x 33 y 35 del fraccionamiento Piedra de Agua.

Buscan apoyo de las autoridades

El sábado 23, la familia habló con Asunción García, madre del joven, quien dijo estar al margen de la situación. No obstante, cuando la Policía acudió al domicilio el domingo, la señora se negó a entregar a la menor a sus padres, quienes entonces buscaron ayuda de las autoridades.

Aspectos del domicilio, donde presuntamente está una menor de edad. Fotos de Megamedia

Aunque el hecho ya fue reportado ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y ante la Fiscalía de Umán, en la carpeta de investigación número UNATD27-GM/000594/2020; la familia de la menor sigue sin poder ver a su hija pues, aseguran, la señora García no los deja salir de la casa.

Temen por la integridad de la menor

Incluso esta última aseguró que será ella quien denuncie a la familia por presunto maltrato a la menor de edad. Cabe mencionar que esta es la tercera ocasión que la menor se escapa de casa.

"Ya estamos muy enojados que ni la fiscalía, ni la Prodemefa no estén haciendo nada para recuperar a mi hija, pues han pasado los días y hasta la fecha no nos dan respuesta a nuestra denuncia. En la Prodemefa nos dicen que no pueden entrar a recuperarla, porque la fiscalía no ha pasado la orden", comentó Julio Acosta, padre de la menor.

Te puede interesar: Oxkutzcab: mujer encuentra el cadáver de su esposo

El padre asegura que esta persona ni siquiera era su novio de su hija, por lo que están preocupados por la integridad de la menor. "Nosotros solamente queremos que regrese, pero sí vemos que no hacen nada nosotros vamos a entrar por las malas a buscarla", concluyó Acosta.