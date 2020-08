Su negocio cerró por meses, pero debe $3,000 a Prolimpia

Ya pasaron por la basura en calles de Chicxulub Pto.

Una vecina de Progreso, quien tiene un negocio cerca del mercado, expresó ayer martes que el cobro del servicio de recolección de basura no se suspendió por la pandemia de Covid-19.

“Mi negocio estuvo cerrado desde marzo y hasta hace un mes; no sacaba basura y me siguen cobrando, ya debo tres mil pesos ahorita. ¿Y qué se llevan? Nada porque no hay basura, pero nos siguen cobrando”, señaló, tras decir que ya mandó un escrito al director de Prolimpia (Érick Rihani González) para llegar a un acuerdo.

En abril, el gobierno de Yucatán anunció que la recolección de basura no se cobraría dos meses, abril y mayo, pero solo los recibos domiciliarios (no comerciales ni industriales), como apoyo por la pandemia de Covid-19.

En un recorrido realizado ayer en Chicxulub Puerto, se observó que hay algunos montículos de desperdicios escondidos en la maleza.

En los senderos que conducen a las casas veraniegas de Chicxulub Puerto hay algunas bolsas de desperdicios; incluso pájaros hurgaban entre los restos.

Un trabajador de una casa de la zona indicó que los desperdicios se acumulaban en el terreno que por años funcionó como módulo de basura de la zona de antros, en la “cuchilla” de la vía de salida de Chicxulub y la carretera a Uaymitún.

“Pero desde la semana pasada creo que ya no hay”, agregó el trabajador.

Ayer mismo se observó que el lote del exmódulo está libre de desperdicios y tiene letreros con la leyenda “Prohibido tirar basura”.

Pero en algunos terrenos aledaños a casas veraniegas hay basura orgánica (palmas, ramas y hojas secas) amontonadas.

En otras áreas han optado por quemar los desperdicios, según se pudo observar.

En calles de la comisaría, ya se recolectaron las bolsas de basura, y en la cabecera no se vio desperdicios en las esquinas ni en el Centro ni en la zona del malecón.— I.C.E.

Progreso Manejo de la basura sólida urbana

Desde septiembre de 2018, la Comuna realiza una campaña de limpieza del municipio.

El primer detenido

Ese mes, el primer detenido por tirar basura en una calle fue el pescador “Oaxaco”, quien pasó 36 horas en la cárcel.

Prolimpia

En noviembre de 2019, Prolimpia, empresa paramunicipal, comenzó a prestar la recolección de basura, en sustitución de un sindicato.

Tarifas, rutas y horarios

Tras un mes de servicio gratuito, el 4 de diciembre Prolimpia presentó sus tarifas mensuales ($25, para las seis comisarías; $30, $50 y $70 en las zonas popular baja, alta y media; $70 en residencial local, y $200 en residencial veraniega), rutas y días de servicio. Indicó que todos deben contratar el servicio y dejar de tirar basura en calles, playas, manglares y otros sitios.

Tope máximo

En enero, Prolimpia precisó que el servicio tiene un límite máximo de tres bolsas (dos de 60 cm por 90 cm y una de 5 kilos), o sea, no se lleva todo lo que saque el usuario.

Descuento temporal

Desde julio, Prolimpia ofrece a los temporadistas que paguen el predial un 50% de rebaja en la recolecta de basura (pagan $100).

Clausuran tiraderos

Este agosto, la Comuna limpió y clausuró el módulo de basura de Chicxulub y el tiradero ubicado entre Chelem y Chuburná.