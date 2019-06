Su último recurso

Apicultor de Ticul le pide a AMLO apoyo en su caso

TEKAX.— Cansado de no recibir respuesta ante su caso que obra en la Fiscalía desde hace casi cinco años, el campesino Roque Góngora Salazar, indica que hará un último intento enviando una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El apicultor, que en 2014 perdió sus colmenas por un presunto decomiso realizado por el Ayuntamiento, acudió en días pasados para pedir la ayuda del gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, en su visita para la entrega de los apoyos del Peso a Peso, pero asegura no recibió respuesta.

Lamenta que el caso del presunto decomiso ilegal de sus colmenas, en su parcela, realizado por Protección Civil en octubre de 2014, siga en la impunidad, por ello ha enviado un escrito para López Obrador, en lo que, dice, sería su último intento en busca de justicia.

En el escrito Góngora Salazar, veterano campesino de la ciudad, denuncia “abuso de poder y prepotencia de funcionarios públicos. Violan mis derechos y desde hace casi cinco años las autoridades municipales y del Poder Judicial no me han dado solución, hacen caso omiso.

“Usted en campaña prometía acabar con la corrupción y la impunidad, y lo repitió en sus recientes visitas a Yucatán. Los mexicanos queremos ver hechos para creer, no más discursos”, sostiene el productor en el escrito.

“No cumple”

En el documento, el apicultor denuncia que Vila Dosal, en su toma de protesta, prometió que no tolerará la corrupción de los funcionarios, pero “hoy nos damos cuenta que protege a los corruptos fiscales del Poder Judicial, abogados y magistrados del Tribunal Agrario”.

“(Vila Dosal) Está violando los artículos 40, 41, 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señalan que es obligación del gobernador solucionar los problemas, no alargarlos.

El productor recuerda que el 13 de octubre de 2014 le robaron sus colmenas por las autoridades de Protección Civil en complicidad con el comisariado ejidal con documentos falsos, según denuncia el afectado.

“El gobernador y el presidente municipal, Diego Ávila Romero, son cómplices al proteger a estos corruptos, se niegan a reparar los daños, porque dicen que no pagarán platos rotos que les heredaron, pero están pisoteando la recomendación 37/2018 de la Codhey.

“En la Fiscalía dicen que no hay delito qué perseguir, pero basta con leer el expediente F2-15-67-2016 que indica que sí hay delito. El 28 de diciembre mandé un oficio a Palacio Nacional, el 8 de enero lo hice por correo, el 2 de abril usted personalmente recibió en Ticul los oficios de mi caso, pero hasta la fecha no tengo respuesta”.— HÉRBERT NELSON BACAB POOT

No pide limosnas

“Soy campesino, me dirijo a usted para solicitarle su intervención, tengo 65 años, no le pido limosna, sino justicia ya que por mi incapacidad no puedo trabajar, no tengo sueldo fijo, ni apoyos de gobierno, quiero que me ayude para recuperar 35 colmenas y las cosechas perdidas estos años”, señala Roque Góngora Salazar en el texto dirigido a AMLO.