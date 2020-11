Subasta ganadera en línea

Ovinocultor de Sucilá participará por segunda vez

SUCILÁ.— Con tres borregos de la raza dorper, el ganadero local Wílmer Monforte Marfil participará en una subasta nacional en línea que organiza la Comisión Nacional Dorper.

La segunda subasta, que será por vía la red Facebook, se realizará el 5 de diciembre a partir de las 8 de la mañana.

El ganadero explica que por la contingencia sanitaria del coronavirus varias ferias se cancelaron y hoy la nueva manera de comprar y vender es en línea lo que le ha dado buenos resultados al rancho “El Chaparral”, donde también se producen cabras, cerdos, ganado bovino y conejos.

Monforte Marfil señala que “hoy por hoy es necesario adaptarse a los nuevos tiempos y qué mejor que a través de estas subastas.

El productor precisa que esa es la segunda subasta en la que participa ya que antes también tuvo intervención y logró vender dos carneros de la misma raza.

Al respecto, indica que ya se han enviado las fotos y videos de los animales a subastar a la Comisión Nacional Dorper, cuyos encargados han valorado que se cumplan las características pues es una raza de prestigio.

La subasta tendrá una duración de 12 horas, detalla, e iniciará a las 8 de la mañana y concluye a las 8 de la noche. Las pujas inician desde 5 mil pesos tal y como se realizan en subastas presenciales.

Según dice, muy pocos yucatecos se interesan en participar, pues se corre el riesgo que solo uno se interese y el animal se venda en 5 mil cuando su valor es de aproximadamente 15 mil pesos.

En su caso, dijo que el interés de participar es por que están confiados en la calidad que se ofrece, pues son animales de alta genética los que producen.

Wílmer Monforte señala que sus animales han llegado muy lejos, pues han vendido a Zacatecas, Chihuahua, Monterrey, Puebla, Guadalajara y también a Belice.

Este tipo de raza, destaca el ganadero, ha venido a revolucionar la ovinocultura, pues son animales altamente cárnicos y lo interesante es la rentabilidad que ofrece el animal.

También indica que normalmente los productores emplean esta raza para producir genética.

Sin embargo, dice que no faltan aquellos ganaderos que digan que la crianza de borregos no es rentable pero se debe a que no llevan los parámetros productivos.— WENDY UCÁN CHAN