Subasta ovina será en línea

El evento se hará en Tizimín los días 11, 12 y 13

TIZIMÍN.— La expoferia en el marco de la celebración a los Tres Reyes no se realizaría, pero eso no es pretexto para que ovinocultores no realicen las actividades que suelen como parte de la festividad, aunque como lo exigen las condiciones sanitarias actuales, será en línea.

Las actividades se realizarán los días 11, 12 y 13 de este mes en los terrenos de la Asociación Ganadera Local Especializada en Ovinos, desde donde se transmitirá vía redes sociales.

El objetivo, se informó, es reforzar las ventas en el mercado local tras suspenderse la feria de Xmatkuil y la feria de Reyes por la pandemia.

Ya confirmaron su participación ocho productores quienes llevarán vientres y sementales de las razas dorper, katahdin, black belly y pelibuey.

Las ventas serán a través de transmisiones en vivo que realizarán en redes sociales y, de ser posible, agendarán citas para que el productor tenga un trato directo con el comprador.— Megamedia

Ovinos Ventas

No se invita al público en general, sino solo a gente que cría y produce ovinos.

El horario

Se pretende que el evento inicie a las 10 de la mañana y concluya alrededor de las 4 de la tarde.