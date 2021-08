Sube de $15 a $50 el pasaje en Motul

Acusan al FUTV de alza de tarifas en 3 municipios

Habitantes de Dzununcán denunciaron que los mototaxistas aumentaron más del triple el pasaje a Motul, de $15 a $50, y vecinos de Cacalchén acusaron al Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) de subir de $22 a $26 la tarifa de los taxis colectivos a Mérida.

Los inconformes pidieron públicamente que la Dirección de Transporte de Yucatán (DEY) ponga un alto a los aumentos de pasaje indebidos y sorpresivos, en plena crisis económica que ocasiona la pandemia de Covid-19 desde marzo de 2020.

En Motul, Juan Bautista Tamayo y Can, vecino de Dzununcán, señaló que también los habitantes de las cercanas comisarías de Kaxatah, Tanyá y Kancabal afrontan el alza de tarifas de los mototaxistas, agrupados en cuatro sindicatos.

Pidió que la Dirección de Transporte estatal verifique este abuso que lesiona la economía de las familias.

“Solo por ir a comprar a la cabecera lo que se va a comer en el día se gasta $100, pues cobran $50 por persona; con la actual situación económica, las familias son las que padecen este incremento”.

Señaló que ante eso, varias personas optan por caminar los más de tres kilómetros que separan a Dzununcán de la ciudad de Motul, y pidió que Transporte estatal apoye a los usuarios afectados.

Javier Espadas López, vecino de Cacalchén, vía Facebook, pidió que los inspectores de Transporte estatal visiten esa localidad para que constaten que los taxis colectivos subieron el pasaje de $22 a $26, así que las personas que a diario van a trabajar a Mérida gastan ahora $52, cuando el salario mínimo diario es de $141.7.

“Desde esta semana los taxistas de las rutas Tekantó, Bokobá y Cacalchén a Mérida incrementaron el pasaje, sin importar el daño a la economía de la gente que usa el servicio”, subrayó.

“Aumentaron la tarifa entre tres y cinco pesos, dependiendo la ruta”, agregó.

“La ruta Mérida-Tekantó pasó de 29 a $34; la de Bokobá, de $26 a $29, y Cacalchén, de $22 a $26, sin informar al público”, anotó.

Otros usuarios dijeron no estar de acuerdo con el incremento porque el precio de la gasolina no ha aumentado y, además, los taxistas del FUTV “llevan hasta pasajeros de pie”, sin importar la pandemia del Covid-19.

Indicaron que averiguaron que el FUTV no tiene asegurado a los pasajeros, sino solo al vehículo, y que hace unos años no ayudó a los lesionados en un accidente.— Mauricio Can Tec