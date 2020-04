Sube el contagio de Covid-19 en Hunucmá; advierten de sanciones

Sube el contagio "por irresponsables"

El alcalde José Alberto Padrón Romero informó ayer martes que, a raíz de que el martes 21 se declaró la etapa tres (epidemia o máxima propagación) de la emergencia por Covid-19 en el país, se aplican las siguientes nuevas medidas para prevenir los contagios en el municipio:

—Solo se permite el paso de una persona, portando cubrebocas, al mercado.

—Anteayer lunes se instaló un arco sanitizador en la única entrada del municipio que se mantiene abierta, la carretera a Mérida; solo pasan proveedores de productos básicos y personas que residen en Hunucmá. Ya se cerraron los accesos por las vías a Ucú y a Tetiz.

—Se pidió al FUTV que los choferes y pasajeros de los taxis de la ruta Hunucmá-Mérida cumplan con el uso obligatorio de tapabocas y el lavado de manos.

“Hoy en día el municipio de Hunucmá presenta un incremento de casos positivos de esta enfermedad”, dijo.

Destacó que hay vecinos que ya comprendieron el riesgo de mortalidad que conlleva el Covid-19, “pero también hay gente irresponsable que no ha entendido que no tiene que salir de su casa si no es necesario”.

Convocó a los habitantes a que cada uno haga su parte para prevenir los contagios: quedarse en casa, usar cubrebocas al salir a la calle, lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, y lavar con agua clorada y jabón las aceras a las puertas de las viviendas, a fin de que todos salgan adelante.

Advirtió que se aplicarán las sanciones que el gobierno del Estado anunció para quienes arriesguen a la población; por ejemplo, para la persona que ya fue confirmada como caso positivo de Covid-19 y no haga la cuarentena mínima de 14 días, al igual que su familia.

Padrón Romero informó que hasta anteayer lunes, “según la base de datos de la Secretaría de Salud federal, en el municipio de Hunucmá tenemos siete casos positivos, cinco negativos, tres sospechosos y una defunción.

“Por estos datos, nada favorables para la comunidad, les pido, una vez más, que se queden en su casa, no salgan. Cuiden a los niños, cuiden a las personas de la tercera edad”, indicó.

Subrayó que si se tiene que salir, para trabajar o comprar víveres o medicinas, se utilice tapabocas.— F.E.S.