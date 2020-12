Suben las muertes por Covid-19 en Yucatán: hoy, 11 más

MÉRIDA.- Las autoridades informaron que este día se sumaron 120 nuevos contagios, además de 11 lamentables fallecimientos.

24,099 son positivos . 209 de los casos son de otro país u otro estado.

. 209 de los casos son de otro país u otro estado. 20,400 ya se recuperaron , no presentan síntomas y ni pueden contagiar.

, no presentan síntomas y ni pueden contagiar. 847 pacientes se encuentran estables y están aislados en sus hogares. Y que el personal médico los monitorea constantemente. Presentan síntomas leves.

y están aislados en sus hogares. Y que el personal médico los monitorea constantemente. Presentan síntomas leves. 6,594 casos de vigilancia centinela.

142 se encuentran en hospitales públicos y en aislamiento total.

y en aislamiento total. 59,132 casos sospechosos.

El rango de edad es de un mes a 99 años.

Yucatán registra 2,710 muertes por Covid-19.

Nuevos contagios:

95 en Mérida

7 en Valladolid

5 en Motul

2 en Espita, Tizimín y Foráneos

1 en Baca, Kaua, Sotuta, Tahmek, Temozón, Tzucacab y Umán

Datos sobre las muertes por Covid-19 en Yucatán

Eran 10 hombres y una mujer, con un rango de edad de 42 años a 90 años.

1.- Masculino 60 años de Valladolid. DM

2.- Masculino 66 años de Mérida. HAS

3.- Masculino 77 años de Motul. DM/EPOC/HAS/Enfermedad cardiovascular/Tabaquismo

4.- Masculino 76 años de Solidaridad, Quintana Roo. HAS

5.- Masculino 74 años de Chetumal, Quintana Roo. Sin comorbilidades

6.- Masculino 42 años de Mérida. Obesidad

7.- Femenino 90 años de Mérida. DM

8.- Masculino 89 años de Conkal. HAS

9.- Masculino 62 años de Mérida. DM/IRC

10.- Masculino 70 años de Tahmek. HAS

11.- Masculino 74 años de Tekax. DM/HAS/Enfermedad cardiovascular

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En Mérida se han diagnosticado 14,189 personas contagiadas de Covid-19 (acumulados al 1 de diciembre), que viven en: