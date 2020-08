Sufre discriminación

Denuncia mal trato de médicos por caso de Covid

OXKUTZCAB.— Una derechohabiente que dio a luz en el IMSS-Bienestar denunció que fue discriminada por el personal debido a que su esposo dio positivo al Covid-19 días antes del nacimiento, pero tampoco realizaron una prueba para salir de dudas.

De acuerdo con la afectada Ana Cristina Argüello Dzul, cuando fue a su última cita de control y fue ingresada para el nacimiento informó a la ginecóloga que su marido dio positivo al virus, pero fue aislada y se implementaron las medidas preventivas.

“La doctora no me hizo ‘el feo’, al contrario ella estuvo al pendiente de mí en todo momento hasta que nació mi pequeña, una excelente médico”, explicó.

“Después del nacimiento ella me dijo que todo estuvo muy bien y ya no me pasaron a mi piso pronto porque tenía que estar en recuperación un día”, agregó.

La afectada indicó que en su recuperación la atendieron buenos enfermeros hasta que autorizaron que la pasaran a piso.

“En el cambio de turno del personal médico llegó una doctora que me preguntó cómo se llama mi esposo, le dije y de allá salieron como 10 minutos. Luego empezaron a sacar a las pacientes y me dicen con mi mamá, que es mi acompañante, que nos van a mandar en otro cuarto a encerrar porque nosotras tenemos Covid; en ese momento me sentí mal”, lamentó la joven.

Recordó que la enfermera y uno de los trabajadores que conoce como Soberanis agarraron a su bebé “como trapo, para arriba y a mí me hacen pasar en otra cama, ellos no me ayudaron y me llevaron a encerrar”.

Prevención

La doctora Ana Díaz, del turno de noche, le explicó que la medida fue por precaución, por lo que la afectada insistió en que no estaba contagiada y pidió que realizaran una prueba para salir de dudas.

No dejaron que salga su madre que la acompañaba, “que porque si sale del cuarto ella va contagiar a todos los que están ingresados, me dio una rabia saber cómo nos trataron esa noche”.

“Quería que se solicitara una alta voluntaria, vino la trabajadora social, a quien le conté todo lo que me habían hecho y pedí hablar con la directora Alexa Castillo Pacheco, pero me dijo que no está y me mandó a la doctora Eugenia Lugo, quien solo me gritó que tengo Covid y me debo de ir del hospital”, concluyó.— Megamedia

