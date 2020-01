Sugieren dar “buena golpiza” a ladrones en Muna

El Ayuntamiento de Muna organiza juntas de seguridad vecinal, e hizo la convocatoria por su página de Facebook para mañana a las 4:30 de la tarde “afuera de la escuela Felipe Carrillo Puerto”.

La publicación generó comentarios, como por la hora en que se dio a conocer, que se promoviera también por otro medio e incluso hubo una seguidora de la página que sugirió que se le dé un escarmiento a ladrones cuando sean atrapados.

cuando agrrenen a un ladron.es.amarrarlo a un poste t.y de uno en uno le dan.una buena golpiza para que no vueva a robar

Asalto al alcalde

En la comunidad no es un secreto que los robos están a la orden del día, incluso hace poco tiempo el alcalde Rubén Carrillo Sosa fue víctima de un asalto.

Los ladrones y malvivientes también han ocasionado daños a la infraestructura municipal, como el 4 de noviembre del año pasado, cuando fue vandalizada la subestación eléctrica y toda la población, según publicó entonces el municipio, se quedó a oscuras.

A medianoche

Sobre el horario en que se hizo la publicación de las juntas vecinales, a las 0:17 horas del miércoles, Chester M Dzul escribió: “Pos pienso que lo ponen a media noche.. Por que mucha gente ya se durmió y tal vez no logren ver esta publicación... Deben hacee este tipo de publicación en el dia y en las tardes pa que todos que usan este medio de comunicación se enteren. Pasen una linda madrugada”

El comentario tuvo dos respuestas, una de ellas del que maneja la página oficial:

H. Ayuntamiento Muna 18-21: “No importa la hora que se haya publicado, ten en cuenta que hay gente que lo ve a cualquier hora, de igual manera se estará compartiendo asta el día viernes y voceando para que la gente esté informada”.

Amarrarlo a un poste

Entre las opiniones que generó la publicación sobre la junta de seguridad estuvo el de otra seguidora que escribió:

“Lo que deben hacer los vecinos cuando agrrenen a un ladron.es.amarrarlo a un poste t.y de uno en uno le dan.una buena golpiza para que no vueva a robar en opichen y.abala asi lo acen.y.aya ya no hay ladronez porque saben lo que les edpera”

Avala el linchamiento

Otro seguidor fue aún más allá al escribir: “Mismos ladrones van a las juntas ,ay que linchar todo el h. ayuntamiento”.

Al parecer tampoco los policías municipales tienen buena reputación en la villa, pues en otra publicación sobre las juntas vecinales, seguidores sugirieron que haya cambios.

Myne Hux escribió: “Exigimos un cambio de todos los miembros de la policía... Se necesita personas preparadas en todos los ámbitos”.

Que los cambien

La misma seguidora que en la primera publicación sugirió golpear a los ladrones dijo: “Yo tambien pienso lo mismo por favor Señor presidente queremos cambio de policias unos que no tengan miedo y que no sean corruptos y prepotentes como algunos que conozco”.

La misma cuenta ya había pedido el cambio de agentes, en una publicación anterior sobre trabajos de mantenimiento en la bomba de agua de la comisaría de San José Tipceh:

Policías de Mérida

“Por favor ago un llamado al Señor presidente por favor que aiga mas vigilancia entraron a robar en tres casas no es justo que c yeven lo que con.trabajo c.compra que trayga policias de merida como cuando habia un presidente ace años esos policias d merida no miedo por favor agan algo ya basta”.

