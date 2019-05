Sugieren mejoras para un parque

VALLADOLID.— Vecinos del barrio de San Juan consideran que las bancas del parque de ese sitio deberían de ser pintadas ya que muchas de ellas tienen oxido, así como la reparación de uno de los botes de basura.

Personas que suelen acudir al parque de San Juan lamentan el descuido que ya muestran las bancas, ya que la pintura se ha desprendido en algunas.

“No son muchos problemas los que hay en el parque, pero las bancas que se descascaran no se ven bien; tal vez no es el parque central de la ciudad pero sí de los más visitados”, dijo Eusebia May Chan, una vecina.

La mujer también sugirió plantar más árboles o hacer algo para que haya más sombra en la explanada, ya que durante el día, cuando el sol está muy fuerte, la mayoría de la gente se va al lado donde están los juegos infantiles.

Miguel Canché Pérez, otro vecino, dijo que otro detalle a solucionar es que uno de los botes de basura está roto, y no descuidar los otros que están en buen estado.— Lol-be Martínez Álvarez