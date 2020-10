Sugieren realizar estudios para prever pérdidas de la pulpeada

PROGRESO.– Terrible, catastrófico con un bajón estrepitoso, son los términos con que Manuel Sánchez González, presidente de Armadores Pesqueros de Yucatán, califica a la actual temporada de pulpo para definirlo también como la peor debacle en la pesca del molusco en los últimos diez años.

A mes y medio que concluya la temporada pulpera que inició el 1 de agosto y termina el 15 de diciembre, de acuerdo con información de Manuel Sánchez, en los casi ya tres meses de la pulpeada, ya se capturaron menos de 8,000 toneladas del molusco.

En la temporada de 2019, para estas fechas ya se habían pescado 16,000 toneladas, así que se desplomó el 50 por ciento, lo que representa un duro golpe a todo el sector pesquero y así como están las cosas, señala Manuel Sánchez, en esta temporada apenas se logrará capturar unas 12,000 toneladas.

En la temporada de 2019, recuerda el líder de los armadores pesqueros, se obtuvo la captura récord de 35,000 toneladas del molusco, fue una pesca extraordinaria que en opinión de los científicos fue consecuencia del cambio climático y advirtieron que podría resultar contraproducente y es lo que estaría ocurriendo en este 2020, que es catastrófico para el pulpo, que es la pesquería más importante de la Península de Yucatán.

La debacle del pulpo, precisa Manuel Sánchez, no solo es en todo el litoral yucateco, sino también en toda la costa de Campeche y los litorales de Quintana Roo, “no hay pulpo maya cerca de las costas, las lanchas están tronadas y amarradas en las playas y refugios pesqueros”, remarca.

Los barcos de la flota mayor, agregó, que realizan viajes de 18 a 21 días aun no retornan de viaje después que pasó el huracán Delta, no hay reportes de buena captura y lo que traerían sería el pulpo patón (octopus vulgaris), pero si en este viaje las embarcaciones retornan tronadas, serían amarradas en los muelles porque los armadores ya no cuentan con recursos para enviarlos de nuevo a la pesca.

El dirigente señala que todo el sector pesquero registra pérdidas en esta pulpeada, hay dueños de lanchas del oriente, en especial de San Felipe que en esta temporada sus pérdidas ascienden a $500,000, difícilmente se recuperarán, pues en la zona oriente no hay pulpo, los ribereños están inactivos.

“Este año hay un bajón estrepitoso en la pesca de pulpo, hay focos rojos en esa pesquería que por vez primera en 10 años resulta terrible la temporada, lo que ocurre es una alerta para todos, tanto pescadores como autoridades deben analizar lo que está pasando y tomar acciones para evitar una catástrofe mayor que se refleje en la temporada de 2021”, apuntó.

Ante el desalentador panorama de la temporada pulpera, Manuel Sánchez pide a las autoridades de la Conapesca e Inapesca que no modifiquen las fechas de la veda, que el período de captura se mantenga como está del 1 de agosto al 15 de diciembre y que se hagan estudios para que las próximas temporadas no sean malas como la de este año.— GABINO TZEC VALLE

Pulpo Afectaciones

La pesca del pulpo ha resultado con afectaciones en la temporada actual.

Mes malo

Hace unos días, Daniel Castro Narváez, permisionario de lanchas pesqueras en Chuburná Puerto, expresó que octubre es un mes malo para la pesca, pues solo han podido trabajar cuatro días, del martes 13 al viernes 16.

Ciclones

No se pudo pescar del 29 de septiembre al lunes 12 porque azotaron seguidos un norte, la tormenta tropical “Gamma” y el huracán “Delta” y desde el sábado 17 se paró de nuevo la pesca, ahora porque hay resaca marina.

Lo contrario

Se esperaba que después del paso de “Gamma” y “Delta”, el pulpo se acerque a la costa pero ocurrió lo contrario.