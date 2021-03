Sujeto vinculado a proceso por violación a órdenes de protección en Tekax

En seguimiento a la legal detención dictada el pasado 10 de marzo de 2021 por el Juez de control del Tercer distrito judicial del sistema penal con sede en Tekax, Manuel Jesús Soberanis Ramírez, de un sujeto por los delitos de violencia familiar, violación a las órdenes de protección y daño en propiedad ajena, este viernes el mismo juez resolvió vincularlo a proceso penal.

De acuerdo con un comunicado enviado a los medios, la vinculación a proceso penal del sujeto establece que es por los delitos de violación a órdenes de protección y daño en propiedad ajena.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

Tekax, Yucatán.- El Juez de control del Tercer distrito judicial del sistema penal con sede en Tekax, Manuel Jesús Soberanis Ramírez, resolvió vincular a proceso penal a una persona por los delitos de violación a órdenes de protección y daño en propiedad ajena.

Esta decisión judicial permite que la Fiscalía continúe la investigación del caso por los hechos expresados en la audiencia que son los siguientes:

“Que el día 8 de marzo de 2021, en Tekax, el hoy imputado acudió al domicilio de la víctima, con quien tenía una relación sentimental, sabiendo de las prohibiciones que tenía de no acercarse a su domicilio ya que previamente la había golpeado; en esta ocasión la amenazó con golpearla si no le abría la puerta y como no obtuvo respuesta, rompió cristales y entró al domicilio; sin embargo, la víctima logró salir por la parte de atrás de la vivienda y solicitó ayuda a la policía que pasaba por el lugar; con su autorización los policías entraron al predio y detuvieron al agresor”.

El Juez de Control Soberanis Ramírez, otorgó a los fiscales el plazo de tres meses para continuar con la investigación complementaria del caso. En tanto, el detenido continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el proceso.

(Unidad de Comunicación Social y Protocolo del Poder Judicial del Estado de Yucatán / Comunicado No. UCSYP/154/MZO/2021/MFMM).