Suman 28 yucatecos muertos por presunta Covid-19 en México

En 15 días perecieron 18 yucatecos en Quintana Roo, nueve en Yucatán y uno en Zacatecas

En lo que va de la pandemia, en el país suman 28 los yucatecos muertos por presunta Covid-19, según el informe federal “Datos Abiertos Covid-19 en México”, actualizado al 14 de abril.



Esta base de datos se actualiza diariamente. La publicada hoy miércoles tiene información actualizada al martes 14 de abril; en el reporte se incluyen los decesos ocurridos hasta el domingo 12. O sea, faltan incluir los casos de enfermos detectados o fallecidos el lunes 13 y el martes 14.

A los 28 yucatecos muertos en México, se suman las personas oriundas de Yucatán que fallecieron en el extranjero, como el profesor Isaías Rodríguez, quien pereció en Perú.

El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia a la Enfermedad por Coronavirus de 2019 (Covid-19 por sus siglas en inglés), causada por el coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS-CoV-2).

Las cifras federal y estatal son diferentes

Dos días después, el viernes 13 de marzo, el gobierno de Yucatán reportó el primer caso de Covid-19 en la entidad. El viernes 3 de abril informó que ese día ocurrieron los dos primeros decesos por la pandemia.

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó que hoy miércoles ocurrió el décimo deceso por la pandemia en la entidad.

No obstante, en la “Datos Abiertos Covid-19 en México” se asientan 13 decesos ocurridos en Yucatán, hasta el domingo 12. Si se les añade los dos fallecimientos reportados por la SSY ayer martes 14 y hoy miércoles, las víctimas mortales ascienden a 15.

La base de “Datos Abiertos Covid-19 en México” precisa que de los 13 fallecidos en Yucatán hasta el domingo 12 de abril, uno era oriundo de Quintana Roo, uno era chiapaneco, dos eran extranjeros (un británico y un griego), de dos se desconoce su entidad de nacimiento pero residían en Yucatán y los restantes ocho yucatecos de nacimiento.

Según la base “Datos Abiertos Covid-19 en México”, publicada hoy, 28 yucatecos han muerto en tres entidades: Yucatán, Quintana Roo y Zacatecas.

El día que murieron más yucatecos por presunta Covid-19

El jueves 9 de abril fue el día con más decesos de personas nacidas en Yucatán por la pandemia, con cuatro; seguido del martes 7 de abril y domingo 12 de abril, cada uno con tres fallecimientos.

Por unidad médica donde ocurrió el deceso, 14 yucatecos perecieron en hospitales del IMSS y 14 en nosocomios de la Secretaría de Salud federal (SSA).

Varones, la mayoría de los yucatecos muertos por presunta Covid-19

Por género, de los 28 yucatecos fallecidos, 10 eran mujeres y 18 varones.

Los yucatecos tenían 61, 1, 42, 64, 46, 57, 69, 37, 82, 68, 52, 54, 50 62, 65, 46, 75, 84, 49, 40, 78, 69, 38, 55, 37, 46, 71 y 90 años de edad al morir. En ese orden perdieron la vida.

De los 18 yucatecos fallecidos, solo ocho fueron intubados, de los cuales no todos ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Únicamente ocho de los 18 yucatecos fallecidos estuvieron en la UCI, pero no todos ellos fueron intubados.

Hay solo 14 yucatecos muertos confirmados como Covid-19

Del total de 28 yucatecos fallecidos bajo sospecha de Covid-19, solo 14 ya fueron confirmados como “positivo (a) SARS-CoV-2”.

Por entidad, 18 yucatecos murieron por la pandemia en Quintana Roo, nueve en Yucatán y uno en Zacatecas.

Casos de yucatecos muertos por presunta Covid-19

A continuación presentamos los primeros cinco decesos yucatecos y el más reciente reportado:

Yucateca radicada en Cozumel

Una mujer fue la primera persona oriunda de Yucatán que murió por presunta Covid-19 en México.

La yucateca tenía 61 años de edad, residía en Cozumel, Quintana Roo y padecía de hipertensión y obesidad.

Comenzó a tener síntomas el domingo 15 de marzo, fue hospitalizada en el IMSS ocho días después, el lunes 23, no fue intubada ni ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y falleció el domingo 29 de marzo en Quintana Roo.

Se le diagnosticó neumonía y el resultado de la prueba de detección fue “no positivo (a) SARS-CoV-2”.

Una bebé de Hunucmá

La segunda persona oriunda de Yucatán que pereció por presunta Covid-19 también fue una mujer. Tenía un año de edad, residía en Hunucmá, Yucatán, y no tenía ninguna de las nueve enfermedades consideradas de riesgo: diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, inmunosupresión, hipertensión, mal cardiovascular, obesidad, enfermedad renal crónica o tabaquismo.

Comenzó a tener síntomas el lunes 23 de marzo, fue hospitalizada en el IMSS seis días después, el domingo 29, y murió el mismo domingo 29 de marzo en Yucatán. No fue intubada ni ingresó a la UCI. No se le diagnosticó neumonía y su prueba resultó “no positivo (a) SARS-CoV-2”.

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) negó el caso de esta bebé desde marzo y dijo que pedirá a su homóloga federal que corrija el dato. No obstante, el caso todavía permanece en la base de “Datos Abiertos Covid-19 en México”.

Murió al segundo día en Cancún

El tercer yucateco que falleció fue un varón de 42 años de edad que residía en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo. No tenía ninguna de las nueve enfermedades consideradas de riesgo.

Sus síntomas se iniciaron el domingo 29 de marzo, al día siguiente fue internado en un hospital de la Secretaría de Salud federal (SSA) y falleció ese mismo lunes 30 en Quintana Roo.

No fue intubado pero sí ingresó a la UCI. No se le diagnosticó neumonía. Su prueba resultó “no positivo (a) SARS-CoV-2”.

Pereció al tercer día en Zacatecas

El cuarto yucateco que pereció fue un varón de 64 años de edad que vivía en Cañitas de Felipe Pescador, municipio de Zacatecas, y tenía asma, obesidad y tabaquismo.

El sábado 28 de marzo comenzaron sus síntomas, al día siguiente fue internado en un hospital de la SSA en Zacatecas y el lunes 30 perdió la vida en esa entidad.

Fue el primer yucateco intubado. No ingresó a la UCI. Se le diagnosticó neumonía. Su prueba resultó “no positivo (a) SARS-CoV-2”.



El primer yucateco muerto por Covid-19 oficialmente

Un varón de 46 años de edad que vivía en José María Morelos, Quintana Roo y padecía de diabetes e hipertensión fue el quinto yucateco que murió y el primer deceso confirmado como “positivo (a) SARS-CoV-2”.

Presentó síntomas a partir del jueves 26 de marzo, fue internado en un hospital de la SSA en Quintana Roo el martes 31 y murió el mismo martes 31 de marzo. No fue intubado, no entró a la UCI, no se le diagnosticó neumonía.

El 28o. yucateco muerto por presunta Covid-19

Es un varón de 90 años que vivía en Tinum, municipio del oriente de Yucatán. No padecía ninguna de las nueve enfermedades de riesgo. Sus síntomas empezaron el sábado 11 de abril, fue internado en un hospital de la SSA en Yucatán el domingo 12 y falleció el mismo domingo 12 de abril.

Se le diagnosticó neumonía, no fue intubado ni ingresó a la UCI. El resultado de su prueba fue “no positivo (a) SARS-CoV-2”.— Flor de Lourdes Estrella Santana

