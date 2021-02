Surge otro “chapulín político”

Ex edil se habría ido al partidoque lo denunció

VALLADOLID.— Luego que la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante de Morena, lo denunció en 2016 por un desvío de $26 millones, ahora se habla que el ex alcalde priista Roger Alcocer García había dado el salto a las filas del partido en el poder y se inscribió como precandidato a diputado por el XI Distrito, abandonando el tricolor que lo vio nacer como político y que lo hizo dos veces alcalde.

La versión no se ha hecho oficial, ni por Morena mucho menos por el propio ex alcalde, quien a pesar de los comentarios en las redes ha guardado silencio y no hace ningún tipo de aclaración o precisión al respecto.

En la administración de Alpha Tavera Escalante se detectó que cuando menos cuatro obras que se reportaron como hechas, no existían, tres de ellas en la ex estación del tren y una unidad deportiva, en la que se invertirían $26 millones en global, por lo que la entonces edil presentó una denuncia ante la ahora Fiscalía General de la República.

La denuncia fue ratificada por Enrique Ayora Sosa, actual edil, y se le dio el seguimiento al proceso, pero hasta el momento se ignora lo que ocurrió, pues lo último que se supo de ese proceso fue que la Fiscalía habría trasferido el caso a la Secretaría de la Función Pública.

Otras versiones indican que sí se llevó al cabo al proceso y que se le comprobó el delito de desvío de recursos al ex alcalde, incluso se habla que estaría acudiendo a firmar ante un juzgado, pero de esto no se tienen datos oficiales.

Durante la presente semana, las redes sociales estuvieron activas, en el sentido que Alcocer García se habría cambiado a Morena, incluso ya se inscribió como el precandidato a la diputación por el XI Distrito local, lo que indica que los políticos de este partido que lo denunciaron, ahora se unen para contender en las próximas elecciones.

Se buscó la versión de Alcocer, pero en ambas su teléfono transfería a buzón, pero en los círculos del PRI y de Morena se corroboró que efectivamente era real el cambio de partido, incluso hay priistas que dicen que apenas a mediados de semana se reunieron con el ex alcalde y aseguró que apoyaría contundentemente la precandidatura del priista a la alcaldía Manuel Castro Mendoza, por lo que existe desconcierto entra la militancia del tricolor.

En otro orden de cosas, pero relacionado con la política local, entre los militantes del PAN, se habla de una resistencia para aceptar la precandidatura del candidato común a la alcaldía Alfredo Fernández Arceo, quien está propuesto por el PVEM y el PAN.

De la misma manera los panistas de la vieja guardia indican que tampoco apoyarán la candidatura de Liborio Vidal Aguilar, quien es el precandidato del PAN a la diputación por el I Distrito Federal , incluso se sabe que las reuniones que se han organizado los panistas no acuden y se cancela el evento.

En las mismas redes se indica que ante un panorama político revuelto, se observa al aspirante del PRI, Manuel Castro Mendoza cada vez más su fortalecimiento.

En caso de ser cierto el cambio de partido de Roger Alcocer García, solo tendría dos objetivos, el primero que haya negociado los $26 millones que desvió y el segundo que ahora pretenda dividir mucho más al priismo en la región oriente, sin embargo en los mismos círculos políticos se comenta, ahora menos tendría credibilidad en sus acciones, pues está claro sus intereses personales.— Juan Antonio Osorio Osorno