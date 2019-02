Sus abogados ven el lío de “Mocambo”

El arrendatario: “Atravesamos este difícil momento”

A cuatro días que el derrumbe de la marquesina del bar “Mocambo” dejó el domingo tres muertos y cinco lesionados hospitalizados, el empresario meridano Carlos Baeza Manzanero afirmó ayer jueves que “no me he desatendido” de la responsabilidad jurídica que tiene como “arrendatario del predio” (ubicado en la calle 21 con 68, a una esquina del malecón de Progreso).

Anteayer miércoles, uno de los hermanos Perera Solís, quienes son los dueños de “Mocambo”, declaró que Baeza Manzanero renta el bar desde febrero de 2018, es el responsable del trágico desplome y quien debe responder por los muertos y lesionados, y “las autoridades policíacas deberían hacer que comparezca”.

Ayer, Baeza Manzanero envió un comunicado en el que da a conocer su “postura ante el lamentable accidente ocurrido en Progreso”.

En el escrito, el empresario no se refiere a lo que ha informado el Ayuntamiento de Progreso sobre el bar.

No habla del permiso

El lunes 18, la Comuna informó que “Mocambo” trabajaba irregularmente, con licencia de funcionamiento de 2017, y que en noviembre de 2018 no pasó la revisión de Protección Civil.

Anteayer, cuando se dio a conocer la licencia de funcionamiento para “Mocambo” con fecha del 11 de diciembre de 2018 y un recibo del pago $8,060 por ese documento, la Comuna replicó que la Dirección de Espectáculos emitió “de manera provisional” una licencia en 2018, pero “nunca se entregó o liberó a los propietarios” del bar, debido a que no entregaron la anuencia de Protección Civil.

En su escrito, Baeza Manzanero dice lo siguiente:

“Desde que tuve conocimiento de lo ocurrido, procedí a ponerme en contacto con las personas afectadas para responder por lo que legalmente a mí concierne.

“Y me he puesto a disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones, todo esto a través de mis abogados.

“En ningún momento he desatendido lo que jurídicamente me atañe, en mi papel de arrendatario del predio y en cuanto a la operación del establecimiento ‘Bar Mocambo’.

“Por el contrario, he estado al pendiente y a disposición de las autoridades del IMSS, Secretaría de Salud y Ayuntamiento de Progreso, en primer lugar para que las personas lesionadas fueran atendidas médicamente.

“Asimismo, se ha entrado en contacto con los deudos de quienes lamentablemente perdieron la vida, a quienes me uno solidariamente en esta pena, para responder como corresponde.

“Soy un yucateco dedicado a actividades empresariales desde hace 21 años y siempre mi objetivo ha sido generar empleos dignos y ser de utilidad a la sociedad.

“Al enterarme de los sucesos del día 17 pasado, procedí a afrontar mis responsabilidades como empresario que soy, sin utilizar tribunas de medios para no generar especulaciones ni amarillismo, por respeto a las familias afectadas y por respeto a mi propia familia, así me he conducido y así me seguiré conduciendo.

“En las últimas horas han circulado todo tipo de rumores y afirmaciones falsas que lamentablemente utilizan el dolor de las personas y han generado afectaciones a todas las familias que atravesamos este difícil momento.

“Ante esto, hay que recordar que la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación, y reitero mi disposición a colaborar en todo cuanto lleve al esclarecimiento de los hechos.

“Es lo que corresponde legalmente y es lo que debe ocurrir para que no se lucre con los hechos.

“Como empresario, seguiré cumpliendo con lo que me atañe y mi prioridad son las personas afectadas. Como padre de familia y como creyente en Dios sé que nos dará a todos fortaleza para salir adelante”.

No fue presionado

Andrés Nieves Cervantes, dueño de la funeraria Nieves, dijo ayer jueves que nunca fue presionado para hacer que la viuda Diego Bojórquez Collí firme el perdón por el homicidio antes de entregarle el cuerpo.

Víctima de derrumbe

Bojórquez Collí murió el domingo 17 en la tarde en el desplome de la marquesina del bar “Mocambo”, en Progreso. El lunes en la noche, en internet circuló que sus familiares dijeron que como el cuerpo tardaba en llegar, hablaron a la funeraria Nieves, contratada en Mérida, y les dijeron que un edil les llamó varias veces y pidió que antes de llevar el cadáver a la funeraria municipal, vayan con él y lleven a la viuda para que firme un perdón al dueño de “Mocambo”.

El motivo de la demora

Al respecto, Nieves Cervantes afirmó que se atrasó la entrega del cuerpo porque la familia pidió que se embalsame y eso lo hace un médico y llevó tiempo. Por eso, sostuvo, el cadáver llegó a Progreso a la 1:30 de la madrugada del martes.

Los cobros hechos

Detalló que su funeraria está en Kanasín, los deudos lo contrataron en Mérida, él se mantuvo en contacto con Jorge Bentata y cobró $3,500 por sus servicios, traslado y ataúd. El médico que embalsamó el cuerpo cobró $2,000.

Acusa a otro

Aseguró que los dueños de la funeraria Cherrez, también en Kanasín, fueron quienes con cuentas falsas en internet difundieron que se condicionaba la entrega del cuerpo a que la viuda firme el perdón. “Se molestaron porque no fueron contratados”.

Presunto monopolio

Afirmó que la funeraria Cherrez tiene el monopolio de los que mueren en el hospital O’Horán , es la única que se puede contratar ahí, a los familiares de los difuntos no les dan otras opciones. “Se debe poner orden, que se investigue de que manera solo a esa funeraria contratan y cobra lo que le da la gana”, añadió.