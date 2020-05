Suspenden a director de Catastro de Motul por no respetar Ley Seca

MOTUL.- El alcalde Roger Aguilar Arroyo decidió suspender durante 15 días; sin goce de sueldo, al director de Catastro Miguel Uicab Gallegos, luego de que este fuera denunciado por emborracharse en su casa.

“He tomado la decisión de separar de su cargo, 15 días, al director del Catastro Municipal, Miguel Ángel Uicab Gallegos, sin goce de sueldo.

Esta decisión es a raíz de haber violado la 'Ley Seca', emitida por el Gobierno del Estado; cuando se encontraba en su domicilio particular", se lee en un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Motul, presidido por Aguilar Arroyo.

"Como presidente municipal no toleraré estas acciones, ni me temblará la mano con amigos o familiares, mucho menos de un funcionario que debería ser ejemplo en el cumplimiento de las leyes, y en caso de presentarse una situación similar, no dudaré en tomar las sanciones pertinentes que éstas ameriten".

El dinero que deje de recibir el director en cuestión será destinado a los familiares de un ciudadano motuleño que dio positivo de CIVID-19.