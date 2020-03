Suspenden la fiesta popular

En Oxkutzcab, se toman medidas por coronavirus

OXKUTZCAB.— Debido a la pandemia, la Asociación de Palqueros de la colonia Mejorada y personal de Protección Civil suspenden la fiesta tradicional en honor de la Santa Cruz, que se realizaría del 16 al 20 de abril.

El presidente de los palqueros, Gabriel Puc Ba y su comitiva, acordaron suspender la festividad, de acuerdo con el director de Protección Civil, Juan Vela Gómez, como medida de prevención ante la amenaza del Covid-19, declarada pandemia y que en estos momentos pone en riesgo al país.

Se explicó a los fiesteros la importancia de un aislamiento social en lo que termina la amergencia, la cual no dudaron en apoyar de manera muy responsable.

También se impartió una plática sobre las medidas preventivas que deben de aplicarse dentro y fuera de la casa, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, usar gel antibacterial, cubrirse la boca con el antebrazo (de etiqueta) al estornudar, no saludar de mano o de beso, desinfectar mesas, sillas o muebles con agua mezclada con cloro y no tocarse los ojos, cara, boca y nariz sin antes desinfectarse bien las manos. Pidió no realizar compras de pánico, estar pendientes de los comunicados oficiales y difundir esta cultura de prevención para minimizar el grado de contagio.— Megamedia

Medidas

Vela Gómez invitó a agrupaciones, asociaciones y público en general a seguir las indicaciones.

Recomendaciones

No realizar actividades de concentraciones masivas y aprovechar la cuarentena para limpiar patios y predios para prevenir el virus, así como vectores como el mosquito del dengue.

