Ribereños quitan jimbas y el lunes saldrán por peces

PROGRESO.— La pulpeada de plano está tronada en la costa, expresaron ayer jueves ribereños de este puerto.

Al cumplirse las tres primeras semanas de la temporada, los ribereños de Chicxulub decidieron suspender la pulpeada, para no seguir acumulando pérdidas y deudas, y esperar hasta septiembre para ver si se compone esa pesquería o, de plano, sería la peor temporada de la última década.

Ayer desde las 8 de la mañana grupos de ribereños de esa comisaría retiraron las jimbas de las lanchas y alijos, pues la pulpeada no deja ganancias, sino solo pérdidas, y lo que más preocupa a los pescadores es que sus deudas aumentan, dijo el pescador Esteban Fernández.

“No queda de otra, más que sacar del mar las lanchas, quitarles las jimbas y ponerlas en resguardo en las calles de acceso a la playa”, afirmó a su vez Manuel Tzec Herrera, dueño de lanchas.

“Ya suspendimos la pulpeada; no sabemos cuánto tiempo se suspenderá, podría ser que se reanude en septiembre o después que azote un norte”, agregó.

Los pescadores indicaron que decidieron retirar las jimbas y demás artes que emplean para la pesca de pulpo, porque esa pesquería está tronada en la costa.

“No resulta salir a pescar, hay que alejarse del litoral, invertir en combustible y obtener unos cuantos pulpos”, señaló Esteban Fernández.

Más ribereños de Chicxulub quitarán las jimbas de sus embarcaciones y a partir del lunes zarparán para hacer dos o tres días en alta mar pescando escama.

Se alejarán de la costa con la esperanza de capturar mero, pargo, canané y rubia, los cuales tienen buen precio y demanda, se olvidarán del pulpo.— Gabino Tzec Valle

Negro panorama

“El pulpo lo teníamos como la esperanza, pero no resultó así, la costa está en crítica situación porque no solo escasea el molusco, sino que tampoco hay especies de escama, solo se obtiene chac-chi, no tiene precio y pocos lo compran”, señaló Óscar Azueta Peraza al retornar a Progreso tras pescar.

Tampoco resulta

Esta semana la mayoría de los ribereños que tiene su base en la playa del malecón y del rumbo de “Pluma y Lápiz”, en el oriente de Progreso, suspendió la pesca de escama porque tampoco les resulta. Dijeron que van a esperar a que las condiciones atmosféricas mejoren.